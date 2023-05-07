5 новых фильмов о Великой Отечественной войне, достойных просмотра

Кадр из фильма «Праведник»

Осенью 1942 года перед офицером Красной Армии Николаем Киселевым встает немыслимая задача — вывести из белорусского села Долгиново, оккупированного фашистами, более двухсот обреченных на смерть советских евреев. Истощенным и напуганным старикам, женщинам и детям предстоит долгий путь в полторы тысячи километров по тылам врага, что станет самым сложным и опасным испытанием в их жизни.

Сценарий военной драмы Сергея Урсуляка с Александром Яценко в главной роли основан на реальном подвиге партизана Николая Киселева, задокументированном в свидетельствах выживших очевидцев. Позднее, уже в 2005 году Израиль присвоит Киселеву звание Праведника народов мира. Из пронзительных, порой жутких и душераздирающих эпизодов рождается глубокая картина, поразительным образом сочетающая боль и ужас войны с надеждой на то, что человеком можно остаться в любой, даже самой кошмарной ситуации.

7.2 Праведник 2023 / Россия 12+ драма военный исторический Моя оценка Хочу посмотреть

Кадр из фильма «Нюрнберг»

Спустя полгода после капитуляции фашистской Германии представители СССР, США, Великобритании и Франции должны решить судьбу нацистских военных преступников. Местом проведения международного трибунала становится немецкий Нюрнберг, куда со всего света съезжаются журналисты, адвокаты, переводчики, свидетели и участники процесса. Среди них — молодой ветеран войны, переводчик Игорь Волгин (Сергей Кемпо), прибывший в составе советской делегации. Встреча с русской девушкой Леной (Любовь Аксенова) рождает чувство, которому суждено пройти сквозь множество испытаний. Тем временем, фашистские подпольщики пытаются помешать Нюрнбергскому процессу.

Масштабное кинополотно Николая Лебедева — первый художественный фильм, посвященный такому знаковому для послевоенных лет событию, вошедшему в историю как Процесс века. Повествование изобилует подробными деталями подготовки к суду, все это складывается в тщательно воссозданную атмосферу Нюрнберга 1945−1946 годов. Не менее сильный акцент авторы делают на шпионской и мелодраматической составляющих, благодаря чему картина становится еще более увлекательной.

1941. Крылья над Берлином

Пока в 1941 году немцы развивают успешное наступление, нанося сокрушительные удары по советским ВВС и готовясь занять Москву, на базу Балтийского флота прибывает командующий авиацией ВМФ генерал-лейтенант Жаворонков (Сергей Пускепалис). Он сообщает командиру минно-торпедного полка Преображенскому о секретном плане нанести бомбовый удар по Берлину, что кажется совершенно невыполнимой миссией.

Нечасто зрелищное кино может похвастаться душевностью, ничем не уступающей качественным спецэффектам и масштабу постановки. Историческая военная драма режиссера Константина Буслова о настоящих героях с человеческим лицом — как раз такой редкий пример. Скрупулезная реконструкция легендарного, но при этом не слишком известного эпизода Великой Отечественной войны превращается в захватывающую историю, рассказанную с уважением к прошлому и реальным участникам событий.

Кадр из фильма «Первый “Оскар”»

Картина по мотивам еще одного значимого, но малоизвестного эпизода в истории мирового и отечественного кино рассказывает о студентах-операторах ВГИКа, в 1941 году отправившихся оттачивать профессиональное мастерство на фронт. Так на свет появился документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой», который в 1943 году получил премию Американской киноакадемии «Оскар».

Тихон Жизневский и Антон Момот разыгрывают яркий дуэт двух противоположностей — чуткий и талантливый Лев Альперин, ищущий правды жизни, противопоставлен напористому любителю постановочных кадров Ивану Майскому. Авторы фильма не стремятся досконально следовать реальным событиям, а воплощают в персонажах собирательные образы фронтовых операторов, отдавая дань их героизму, самоотверженности и преданности своему делу. Это история о силе искусства, о невероятной ценности дружбы и, конечно, о любви — чистой и искренней.

Кадр из фильма «Летчик»

В декабре 1941-го летчик Николай Комлев уничтожает движущуюся к Москве немецкую танковую колонну, но в это же время его самолет подбивают вражеские истребители. Комлеву удается посадить свой Ил-2 на глухую лесную поляну, но теперь его ждет жесточайшая схватка на выживание — с морозом, болью, голодом и стаями волков. Чудом он добирается до товарищей, но ранение не проходит бесследно — герой лишается ног. А спустя время, несмотря ни на что, возвращается в строй.

Лента Рената Давлетьярова вдохновлена историей военного летчика Алексея Маресьева и других асов советской авиации. Напряженная драма о борющемся за жизнь воине-одиночке, преследуемом дикими зверями и безжалостными врагами, заставляет вспомнить «Выжившего» Алехандро Гонсалеса Иньярриту. У создателей фильма получился и зрелищный триллер с драйвовыми боевыми сценами, с участием подлинной легенды Великой Отечественной — восстановленного штурмовика Ил-2, и в то же время — медитативная и немногословная, лишенная всякого пафоса ода человеческой силе, выдержке и храбрости в нечеловеческих условиях.