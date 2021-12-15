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Нюрнберг

2022драмаисторический
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Сюжет фильма:

После капитуляции фашистской Германии прошло полгода. Мир охвачен тревогой и надеждой на лучшее. Договорившись о создании ООН, СССР, США, Великобритания и Франция решают судьбу нацистских военных преступников, а немецкий Нюрнберг становится местом проведения международного военного трибунала, за ходом которого следит весь мир. Подготовка к этому нелегкому процессу и его начало окутаны паутиной странных и неоднозначных событий. Окончательная победа над нацизмом требует филигранной дипломатической работы, учитывающей интересы сразу четырех великих держав.

Режиссер
Николай Лебедев
В ролях
Сергей Кемпо, Любовь Аксенова, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Алексей Бардуков, Игорь Петренко, Вольфганг Черни, Карстен Нергор, Лаура Бах, Шарлотта Харвуд, Клаус Шиндлер, Торстен Крон, Ален Блажевич, Жорж Девдариани
Страна
Россия, Германия, Великобритания, Чешская Республика
Премьера
24 ноября 2022 (РФ)
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Трейлер
Кадры3
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