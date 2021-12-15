После капитуляции фашистской Германии прошло полгода. Мир охвачен тревогой и надеждой на лучшее. Договорившись о создании ООН, СССР, США, Великобритания и Франция решают судьбу нацистских военных преступников, а немецкий Нюрнберг становится местом проведения международного военного трибунала, за ходом которого следит весь мир. Подготовка к этому нелегкому процессу и его начало окутаны паутиной странных и неоднозначных событий. Окончательная победа над нацизмом требует филигранной дипломатической работы, учитывающей интересы сразу четырех великих держав.