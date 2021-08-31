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Летчик

20211 ч. 47 мин.драмабоевиквоенный
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Сюжет фильма:

История советского военного летчика, который пытается выжить в глухом лесу после падения сбитого самолета. Чудом ему удается добраться до товарищей, но ранение не проходит бесследно — он лишается ног. Пройдя реабилитацию и приспособившись к протезам, герой возвращается в строй.

Фильм посвящен летчику Алексею Маресьеву и другим героям Великой Отечественный войны, не потерявшим боевой дух, несмотря на ампутацию ног.

Режиссер
Ренат Давлетьяров
В ролях
Петр Федоров, Анна Пескова, Павел Осадчий, Максим Емельянов, Алексей Барабаш, Анатолий Гришко, Елена Дробышева, Евгений Михеев, Гела Месхи, Роман Книжка, Марчин Стец, Николоз Паикридзе, Пауль Орлянский, Максим Антонников
Страна
Россия
Премьера
4 ноября (РФ)
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Трейлер
Кадры16
16
фотографий
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