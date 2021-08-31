История советского военного летчика, который пытается выжить в глухом лесу после падения сбитого самолета. Чудом ему удается добраться до товарищей, но ранение не проходит бесследно — он лишается ног. Пройдя реабилитацию и приспособившись к протезам, герой возвращается в строй.

Фильм посвящен летчику Алексею Маресьеву и другим героям Великой Отечественный войны, не потерявшим боевой дух, несмотря на ампутацию ног.