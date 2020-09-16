Ходченкова, Варнава и первые победители: звезды на «Кинотавре»

Фестиваль «Кинотавр 2020» в Сочи пересек «экватор»: четвертый день смотра порадовал публику премьерами картин Александра Молочникова «Скажи ей» и Дмитрия Давыдова «Пугало», а также настоящим парадом звезд на красной дорожке.

Звезды на премьерах

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Актер и режиссер Александр Молочников представил публике фильм «Скажи ей», вошедший в основной конкурс. В драме о распавшейся семье снялись Светлана Ходченкова, Артем Быстров, Кай Гетц, Алексей Серебряков, Вольфганг Черни, Ирина Розанова. Главные герои ленты — разведенные супруги, вместе воспитывающие сына. После расставания с мужем героиня собирается уехать вместе с ребенком в США, и для каждого из членов семьи это решение отзывается болью.

Скажи ей 2020 / Россия драма Моя оценка Хочу посмотреть

В этот же день состоялся конкурсный показ драмы «Пугало» о якутской шаманке и целительнице. Оценить картину пришли Оксана Фандера, Елена Лядова, Дарья Златопольская и другие гости фестиваля.

Первые победители

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31-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр» стартовал в Сочи 11 сентября и продлится до 18 сентября. Несмотря на неопределенную ситуацию с пандемией коронавируса COVID-19, организаторы не стали переносить смотр в онлайн-формат. Фильмом закрытия станут «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, ранее взявшие один из призов на недавно завершившемся Венецианском фестивале.