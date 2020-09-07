Новочеркасск, 1962 год. Рабочие электровозостроительного завода устраивают забастовку: требуют повышения зарплат и снижения цен на продукты. Когда протестующих поддерживают рабочие других предприятий, в город вводят войска. Мирная демонстрация заканчивается бойней, в которой погибают люди. Работница парткома Людмила, убежденная коммунистка, отвечающая за идеологическую работу, искренне критикует забастовку заводских рабочих. Ее мировоззрение полностью меняется, когда в кровавой демонстрации бесследно исчезает ее дочь-подросток.