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Дорогие товарищи!

Награды:
20202 ч. 1 мин.драмаисторический
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Сюжет фильма:

Новочеркасск, 1962 год. Рабочие электровозостроительного завода устраивают забастовку: требуют повышения зарплат и снижения цен на продукты. Когда протестующих поддерживают рабочие других предприятий, в город вводят войска. Мирная демонстрация заканчивается бойней, в которой погибают люди. Работница парткома Людмила, убежденная коммунистка, отвечающая за идеологическую работу, искренне критикует забастовку заводских рабочих. Ее мировоззрение полностью меняется, когда в кровавой демонстрации бесследно исчезает ее дочь-подросток.

Режиссер
Андрей Кончаловский
В ролях
Юлия Высоцкая, Андрей Гусев, Владислав Комаров, Сергей Эрлиш, Юлия Бурова, Дмитрий Костяев, Иван Мартынов, Вячеслав Пигарев, Анатолий Петрунин, Артем Крысин
Страна
Россия
Премьера
ноябрь 2020 (РФ)
7 сентября (Мир)
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Трейлер
Кадры5
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