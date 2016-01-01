История, основанная на реальных событиях, произошедших в октябре 2002 года, когда во время показа мюзикла «Норд-Ост» Театральный центр на Дубровке зал был захвачен террористами. Главная героиня — женщина по имени Наталья, которая вместе с семьей оказалась среди заложников. Ей удалось отпроситься в туалет вместе с еще одной заложницей, откуда они обе сбежали через окно. В зале остались ее муж и двое детей. Спустя восемнадцать лет, которые Наталья провела в монастыре, она возвращается, чтобы получить прощение за главную ошибку в своей жизни.