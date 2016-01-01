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Конференция

2020драма
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Сюжет фильма:

История, основанная на реальных событиях, произошедших в октябре 2002 года, когда во время показа мюзикла «Норд-Ост» Театральный центр на Дубровке зал был захвачен террористами. Главная героиня — женщина по имени Наталья, которая вместе с семьей оказалась среди заложников. Ей удалось отпроситься в туалет вместе с еще одной заложницей, откуда они обе сбежали через окно. В зале остались ее муж и двое детей. Спустя восемнадцать лет, которые Наталья провела в монастыре, она возвращается, чтобы получить прощение за главную ошибку в своей жизни.

Режиссер
Иван И. Твердовский
В ролях
Наталья Павленкова, Ольга Лапшина, Ксения Зуева, Ян Цапник, Александр Семчев, Анна Слю, Виктория Верберг, Филипп Авдеев, Александр Златопольский, Олег Феоктистов, Анна Галинова, Наталья Потапова, Игорь Воробьев, Елена Нестерова, Наталья Батрак, Наталья Гриншпун, Марина Зубанова, Роман Шмаков
Страна
Россия
Продюсеры
Катерина Михайлова, Константин Фам, Егор Одинцов
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Трейлер
Кадры9
9
фотографий
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