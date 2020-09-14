Кончаловский оценил награду Венецианского кинофестиваля

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Российский режиссер Андрей Кончаловский оценил полученную им за фильм «Дорогие товарищи!» специальную премию жюри Венецианского кинофестиваля. Он отметил в интервью, размещенном в инстаграме, что награда стала для него неожиданностью:

Честно говоря, не ожидал, что эта картина вообще может быть на фестивале , в конкурсе, потому что такая специфическая картина о советских людях, о Сталине, о сталинизме. Я не думаю, что они вообще могли бы понять что-нибудь. Андрей Кончаловский

При этом постановщик подчеркнул важность самого факта, что картину отметили. Режиссер также назвал достижением проведение кинофестиваля в условиях пандемии коронавируса. По его словам, директор мероприятия и отборочная комиссия — это люди «высокой культуры и смелости».