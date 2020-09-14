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14 сентября 2020, Lenta.Ruновость

Кончаловский оценил награду Венецианского кинофестиваля

Картину «Дорогие товарищи!» отметили на смотре в Италии
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Российский режиссер Андрей Кончаловский оценил полученную им за фильм «Дорогие товарищи!» специальную премию жюри Венецианского кинофестиваля. Он отметил в интервью, размещенном в инстаграме, что награда стала для него неожиданностью:

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Честно говоря, не ожидал, что эта картина вообще может быть на фестивале, в конкурсе, потому что такая специфическая картина о советских людях, о Сталине, о сталинизме. Я не думаю, что они вообще могли бы понять что-нибудь.
Андрей Кончаловский

При этом постановщик подчеркнул важность самого факта, что картину отметили. Режиссер также назвал достижением проведение кинофестиваля в условиях пандемии коронавируса. По его словам, директор мероприятия и отборочная комиссия — это люди «высокой культуры и смелости».

Лента «Дорогие товарищи!» посвящена расстрелу демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Главную роль в картине Кончаловского сыграла его жена, Юлия Высоцкая. Вошедший в основной конкурс кинофестиваля в Венеции фильм также закроет российский смотр «Кинотавр», на днях стартовавший в Сочи.

Дорогие товарищи!
2020/Россия18+драмаисторический
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