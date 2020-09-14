Шпица, Лядова, Фандера: звезды на открытии «Кинотавра 2020»

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Речь Роднянского и ожидания Хлебникова

Ведущим церемонии открытия стал Артем Ткаченко. Вступительную речь со сцены Зимнего театра традиционно произнес президент фестиваля Александр Роднянский. Продюсер прокомментировал программу смотра, сделав, таким образом, исключение из собственных правил:

Позволю себе сказать то, что никогда не делал: мне очень нравится программа 31-го «Кинотавра». Это очень сильная программа, [включающая работы] и молодых, начинающих режиссеров, дебютантов, и уже очень известных. Два выдающихся фильма, открывающих и закрывающих фестиваль, наших классиков-режиссеров. Александр Роднянский

Роднянский также объяснил, почему организаторы все-таки решили провести фестиваль в офлайн-формате, в отличие от некоторых зарубежных коллег. По его словам, отобранные для смотра картины заслуживают того, чтобы их показали, обсуждали, а потенциальная аудитория узнала об этих фильмах. «Потому что фестиваль — это точка отправления для кино, а не пункт прибытия», — подытожил продюсер.

В свою очередь председатель жюри Борис Хлебников отметил, что ждет от программы фестиваля грандиозных находок:

Чтобы 31-й «Кинотавр» не оставался в памяти как «Кинотавр»-пандемия, а как «Кинотавр» больших кинооткрытий.

Фильм открытия и почетная награда

Открыла смотр новая анимационная работа мультипликатора Андрея Хржановского «Нос, или Заговор не таких», в основу которой легла опера Дмитрия Шостаковича «Нос», созданная по мотивам повести Николая Гоголя.

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80-летний режиссер также получил из рук Роднянского почетный приз фестиваля «За выдающийся вклад в кинематограф и преодоление границ между разными видами искусства кино». Со сцены Хржановский поблагодарил организаторов за награду:

Спасибо! Я, конечно, счастлив, взволнован, растроган и невероятно благодарен кинофестивалю «Кинотавр». Такой приз ко многому обязывает, и я уже придумал новый фильм, за это отдельное спасибо.

Участники основного конкурса и фильм закрытия