Грозный, Шерлок, Псих: 8 самых ожидаемых российских сериалов

«Грозный»
Канал «Россия 1» продолжает иллюстрировать ключевые вехи отечественной истории посредством масштабных костюмных драм. Действие сериала «Грозный» разворачивается аккурат между вышедшими ранее «Софией» и «Годуновым» и соединяет отдельные кусочки пазла в цельную картину. «Грозный» раскрывает личность Ивана IV в разные периоды царствования: более молодую версию жестокого правителя воплощает Александр Яценко, а близкого к смерти тирана играет неузнаваемый в гриме Сергей Маковецкий. В остальных ролях, по традиции, россыпь кинозвезд: Евгений Цыганов, Юрий Колокольников, Владимир Стеклов, Виктор Сухоруков, Артем Ткаченко и многие другие.
Покажет: «Россия 1»
Режиссер Юрий Мороз взял за основу одноименный исторический роман Вячеслава Шишкова, сместил акценты, добавил романтики, новых сюжетных линий, а заодно изменил мотивацию главного героя на более понятную современному зрителю. Получилась красочная семейная сага об индустриализации Сибири и о том, как деньги превращают порядочного человека в монстра. Главную роль — находчивого предпринимателя Прохора Громова, преследуемого мрачным наследием отца и деда, — исполняет Александр Горбатов. Вместе с ним в живописных декорациях и пейзажах, разбросанных по разным городам России, появятся Юлия Пересильд, Александр Балуев, Софья Эрнст, Наталья Суркова и другие.
Покажет: «Первый канал»
«Катран»
Майор Черкасов (Андрей Смоляков) и начальник отдела МУРа Софья Тимофеева (Марина Александрова) продолжают искоренять зло в Стране Советов. В новом сезоне события разворачиваются в 1978 году: герои пытаются подорвать деятельность подпольного казино, которое в то время называли именем маленькой, но очень злой акулы катран. Помимо исполнителей главных ролей, в густом сигаретном дыму, среди вертящихся рулеток, блефуют, фальшиво улыбаясь друг другу, Екатерина Климова, Алена Бабенко, Риналь Мухаметов и Максим Аверин.
Покажет: «Первый канал»
Очередная фантазия на излюбленную киношниками тему, от которой сэр Артур Конан Дойл, вероятно, снова перевернется в гробу — в этот раз трижды, согласно русской традиции. Ибо придуманный им герой, идя по следу Джека Потрошителя, окажется не где-нибудь, а в Санкт-Петербурге. В городе на Неве Шерлок Бартоломеич Холмс в исполнении Максима Матвеева расследует жестокие и даже мистические преступления, параллельно постигая загадочную русскую душу под залихватские шуточки начальника полиции Трудного в лице Павла Майкова. Вместо Ватсона британский сыщик берет себе в напарники доктора... Карцева (Владимир Мишуков), а в отсутствие Ирэн Адлер заводит роман с русской красоткой Софьей (Ирина Старшенбаум).
Покажет: Start
Режиссер «Великой» и «Тобола» Игорь Зайцев отправляет зрителей в очередное путешествие во времени — в 1946 год, в город, где орудует банда преступника по прозвищу Клещ. За головорезами охотится упрямый, с тяжелым характером майор Шумейко по прозвищу Сатана (как всегда убедительный Константин Хабенский). Помогает ему только что вернувшийся с фронта лейтенант Журавлев (дорвавшийся, наконец, до главных ролей Андрей Бурковский). Также в послевоенных интерьерах скрипят паркетом Агния Дитковските, Алена Михайлова, Владимир Зайцев и Артур Смольянинов.
Покажет: НТВ
«Псих»
Первый телесериал, снятый Федором Бондарчуком в качестве режиссера, первый большой сценарный опыт его супруги Паулины Андреевой, первая главная роль Константина Богомолова на телевидении — все это о «Психе». Богомолов играет модного психотерапевта, который консультирует московскую элиту, но в то же время переживает глубокий личный кризис, в том числе потому, что год назад пропала его жена. Вместе с главным героем терапевтическое путешествие по летней столице совершают Елена Лядова, Анна Чиповская, Александр Горчилин, Игорь Верник и другие звезды.
Покажет: more.tv
«Обитель»
Режиссер Александр Велединский и продюсер Валерий Тодоровский, которые ранее экранизировали роман Алексея Иванова «Географ глобус пропил», теперь взялись за Захара Прилепина и его «Обитель». Посреди холодных пейзажей Соловецких островов зарождается извращенный любовный треугольник: уголовник-отцеубийца Артем (Евгений Ткачук) заводит роман с сотрудницей НКВД Галиной (Александра Ребенок), которую связывают неуставные отношения с жестоким начальником лагеря Федором (Сергей Безруков). В ролях политзаключенных, надзирателей и прочих обитателей Соловков заняты Юрий Кузнецов, Виктор Раков, Виктор Добронравов, Михаил Евланов и другие.
Покажет: «Россия 1»
Более 60 лет таинственная гибель девятерых студентов в горах Северного Урала окружена многочисленными домыслами и легендами. Этим летом уральская Генпрокуратура официально заявила, что Дятлов и его группа попали под лавину и замерзли насмерть — так показало новейшее расследование. Однако родственники погибших не согласны с этими выводами. Создатели мистического телехита «Чернобыль. Зона отчуждения» Валерий Федорович и Евгений Никишов просто не могли остаться в стороне и не попытаться перенести на экраны «закрытые материалы дела». Узнаем ли мы, что же на самом деле произошло на перевале Дятлова зимой 1959 года? Неизвестно. Однако совершенно точно на протяжении восьми серий тайну самого загадочного события в советской истории будет раскрывать, фирменно хмурясь, следователь в лице Петра Федорова.
Покажет: ТНТ