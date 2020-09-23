Грозный, Шерлок, Псих: 8 самых ожидаемых российских сериалов

Более 60 лет таинственная гибель девятерых студентов в горах Северного Урала окружена многочисленными домыслами и легендами. Этим летом уральская Генпрокуратура официально заявила, что Дятлов и его группа попали под лавину и замерзли насмерть — так показало новейшее расследование. Однако родственники погибших не согласны с этими выводами. Создатели мистического телехита «Чернобыль. Зона отчуждения» Валерий Федорович и Евгений Никишов просто не могли остаться в стороне и не попытаться перенести на экраны «закрытые материалы дела». Узнаем ли мы, что же на самом деле произошло на перевале Дятлова зимой 1959 года? Неизвестно. Однако совершенно точно на протяжении восьми серий тайну самого загадочного события в советской истории будет раскрывать, фирменно хмурясь, следователь в лице Петра Федорова.