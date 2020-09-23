Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
23 сентября 2020, Кино Mail.ruстатья

Грозный, Шерлок, Псих: 8 самых ожидаемых российских сериалов

Холмс ищет Потрошителя в Петербурге, на Соловках расцветает любовь, майор Черкасов расследует новое дело, а на перевале Дятлова происходит что-то ужасное — знакомим вас с самыми долгожданными новыми российскими сериалами осеннего телесезона-2020
1/8

«Грозный»

Канал «Россия 1» продолжает иллюстрировать ключевые вехи отечественной истории посредством масштабных костюмных драм. Действие сериала «Грозный» разворачивается аккурат между вышедшими ранее «Софией» и «Годуновым» и соединяет отдельные кусочки пазла в цельную картину. «Грозный» раскрывает личность Ивана IV в разные периоды царствования: более молодую версию жестокого правителя воплощает Александр Яценко, а близкого к смерти тирана играет неузнаваемый в гриме Сергей Маковецкий. В остальных ролях, по традиции, россыпь кинозвезд: Евгений Цыганов, Юрий Колокольников, Владимир Стеклов, Виктор Сухоруков, Артем Ткаченко и многие другие.

Покажет: «Россия 1»

Далее: «Угрюм-река»
2/8

«Угрюм-река»

Режиссер Юрий Мороз взял за основу одноименный исторический роман Вячеслава Шишкова, сместил акценты, добавил романтики, новых сюжетных линий, а заодно изменил мотивацию главного героя на более понятную современному зрителю. Получилась красочная семейная сага об индустриализации Сибири и о том, как деньги превращают порядочного человека в монстра. Главную роль — находчивого предпринимателя Прохора Громова, преследуемого мрачным наследием отца и деда, — исполняет Александр Горбатов. Вместе с ним в живописных декорациях и пейзажах, разбросанных по разным городам России, появятся Юлия Пересильд, Александр Балуев, Софья Эрнст, Наталья Суркова и другие.

Покажет: «Первый канал»

Далее: «Катран»
3/8

«Катран»

Майор Черкасов (Андрей Смоляков) и начальник отдела МУРа Софья Тимофеева (Марина Александрова) продолжают искоренять зло в Стране Советов. В новом сезоне события разворачиваются в 1978 году: герои пытаются подорвать деятельность подпольного казино, которое в то время называли именем маленькой, но очень злой акулы катран. Помимо исполнителей главных ролей, в густом сигаретном дыму, среди вертящихся рулеток, блефуют, фальшиво улыбаясь друг другу, Екатерина Климова, Алена Бабенко, Риналь Мухаметов и Максим Аверин.

Покажет: «Первый канал»

Далее: «Шерлок в России»
4/8

«Шерлок в России»

Очередная фантазия на излюбленную киношниками тему, от которой сэр Артур Конан Дойл, вероятно, снова перевернется в гробу — в этот раз трижды, согласно русской традиции. Ибо придуманный им герой, идя по следу Джека Потрошителя, окажется не где-нибудь, а в Санкт-Петербурге. В городе на Неве Шерлок Бартоломеич Холмс в исполнении Максима Матвеева расследует жестокие и даже мистические преступления, параллельно постигая загадочную русскую душу под залихватские шуточки начальника полиции Трудного в лице Павла Майкова. Вместо Ватсона британский сыщик берет себе в напарники доктора... Карцева (Владимир Мишуков), а в отсутствие Ирэн Адлер заводит роман с русской красоткой Софьей (Ирина Старшенбаум).

Покажет: Start

Далее: «За час до рассвета»
5/8

«За час до рассвета»

Режиссер «Великой» и «Тобола» Игорь Зайцев отправляет зрителей в очередное путешествие во времени — в 1946 год, в город, где орудует банда преступника по прозвищу Клещ. За головорезами охотится упрямый, с тяжелым характером майор Шумейко по прозвищу Сатана (как всегда убедительный Константин Хабенский). Помогает ему только что вернувшийся с фронта лейтенант Журавлев (дорвавшийся, наконец, до главных ролей Андрей Бурковский). Также в послевоенных интерьерах скрипят паркетом Агния Дитковските, Алена Михайлова, Владимир Зайцев и Артур Смольянинов.

Покажет: НТВ

Далее: «Псих»
6/8

«Псих»

Первый телесериал, снятый Федором Бондарчуком в качестве режиссера, первый большой сценарный опыт его супруги Паулины Андреевой, первая главная роль Константина Богомолова на телевидении — все это о «Психе». Богомолов играет модного психотерапевта, который консультирует московскую элиту, но в то же время переживает глубокий личный кризис, в том числе потому, что год назад пропала его жена. Вместе с главным героем терапевтическое путешествие по летней столице совершают Елена Лядова, Анна Чиповская, Александр Горчилин, Игорь Верник и другие звезды.

Покажет: more.tv

Далее: «Обитель»
7/8

«Обитель»

Режиссер Александр Велединский и продюсер Валерий Тодоровский, которые ранее экранизировали роман Алексея Иванова «Географ глобус пропил», теперь взялись за Захара Прилепина и его «Обитель». Посреди холодных пейзажей Соловецких островов зарождается извращенный любовный треугольник: уголовник-отцеубийца Артем (Евгений Ткачук) заводит роман с сотрудницей НКВД Галиной (Александра Ребенок), которую связывают неуставные отношения с жестоким начальником лагеря Федором (Сергей Безруков). В ролях политзаключенных, надзирателей и прочих обитателей Соловков заняты Юрий Кузнецов, Виктор Раков, Виктор Добронравов, Михаил Евланов и другие.

Покажет: «Россия 1»

Далее: «Перевал Дятлова»
8/8

«Перевал Дятлова»

Более 60 лет таинственная гибель девятерых студентов в горах Северного Урала окружена многочисленными домыслами и легендами. Этим летом уральская Генпрокуратура официально заявила, что Дятлов и его группа попали под лавину и замерзли насмерть — так показало новейшее расследование. Однако родственники погибших не согласны с этими выводами. Создатели мистического телехита «Чернобыль. Зона отчуждения» Валерий Федорович и Евгений Никишов просто не могли остаться в стороне и не попытаться перенести на экраны «закрытые материалы дела». Узнаем ли мы, что же на самом деле произошло на перевале Дятлова зимой 1959 года? Неизвестно. Однако совершенно точно на протяжении восьми серий тайну самого загадочного события в советской истории будет раскрывать, фирменно хмурясь, следователь в лице Петра Федорова.

Покажет: ТНТ

Далее: «Грозный»
Смотрите также
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Александра Ребенок
Сергей Маковецкий
Удовиченко и Андоленко играют бабушку и внучку в сериале
Федор Бондарчук
Петр Федоров
Марина Зудина кардинально сменила имидж ради новой роли
Обитель
Марина Александрова
Матвеев в новом образе и беременная Ребенок на съемках сериала
Константин Богомолов
Ирина Старшенбаум
Екатерину Волкову «состарили» для новой роли
Александр Горбатов
Андрей Смоляков
Порошина и Трубинер играют семейную пару: фото с площадки
Перевал Дятлова
Андрей Бурковский
Лядова, Александрова, Богомолов на съемках сериала Бондарчука
Елена Лядова
Катран
Мода и любовь: Порошина и внучка Талызиной на съемках сериала
Сергей Безруков
Владимир Мишуков
Машков на сборе труппы объявил, кто заменит Матвеева в театре
Юлия Пересильд
Евгений Ткачук
Новая надежда: 13 крутых молодых режиссеров российского кино
Валерий Тодоровский
Павел Майков
Кира Найтли снимется в исторической драме
Псих
Максим Матвеев
СМИ: Максим Матвеев уходит из театра Олега Табакова
Паулина Андреева
Угрюм-река
Гарик Харламов играет гусара Рыльского в новом сериале
Александр Яценко
Константин Хабенский
Ну и дрянь! 10 сериалов с аморальными, но симпатичными героинями
Александр Горчилин
Шерлок в России
Дарья Мороз показала себя в новой роли на съемках
За час до рассвета
Екатерина Климова
Чики и нормальные люди: 10 самых нашумевших сериалов 2020
Грозный
Александр Велединский
Петров и Климова напомнят пассажирам метро о необходимости масок
Кинотеатры открываются: какие фильмы выйдут в начале августа
Мороз сменила имидж ради новой роли: первые фото в образе
Назван самый популярный сериал полугодия
Экс-участница «Уральских пельменей» снялась в новом скетч-шоу
О создании вакцины от коронавируса снимут сериал
Анна Семенович снимется в мини-сериале с Анной Снаткиной
30 лет фильму «Привидение»: малоизвестные факты и знаковые кадры
Звезду сериала «Ивановы-Ивановы» пригласили на съемки в Англию
Мишель Уильямс снимется в «Сценах из супружеской жизни»
Васильев и Проклова сыграли мужа и жену: кадры со съемок сериала
Анна Чиповская снялась с возлюбленным в «карантинном» сериале
Шпионы, хиппи и вампиры: 15 самых странных киносемеек
30 самых страстных и запоминающихся поцелуев в кино
Нагиев и Деревянко вернулись к съемкам после пандемии
Толстоганова и Виторган снялись в откровенной сцене в сериале
Курцын сменил имидж ради роли в новом сериале
Жени, Женечки, Алеши: 45 любимых киногероев в военной форме
На основе воспоминаний ветеранов сняли сериал о войне
Освежающее видео: посмотрите, как киногерои едят мороженое
Киногид по России: 40 самых колоритных и завораживающих кадров
Михалкова, Бондарчук и Догилева снялись в сериале про карантин
Полюбишь и козла: 20 самых странных и нетипичных парочек из кино
О «девушке с татуировкой дракона» снимут сериал
Содержанка на карантине: готовится новый сериал о самоизоляции
Горбань на съемках сравнили со звездой «Великолепного века»
Заказ принят: 9 поучительных киноисторий про курьеров и доставку
Создатели «Великолепного века» работают над новым сериалом
Елена Коренева снимется в экранизации «Мертвых душ»
Дауни-мл. спродюсирует сериал про мальчика с рогами оленя
Климова и Александрова в продолжении «Мосгаза»: первые фото
Кинозапой: 10 очень длинных фильмов, на которых вы не уснете
Что смотреть на карантине: советует Денис Шведов
10-летняя российская актриса получила контракт в Голливуде
Яценко и Маковецкий играют Ивана Грозного: первые кадры
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
В Арктике айсберг перевернулся вместе с исследователями (видео) Они отделались испугом и мокрой одеждой
Популярные темы на «Детях»
Новый препарат от Ковид-19 200
Срыв из-за ребенка 182
Бесят дети 172
Будни Фетровых, серия вторая 155
Леди
Бузова отрезала челку и стала похожа на Джей Ло Звезда изменилась до неузнаваемости!
Hi-Tech
Раскрыта правда о пользе масок Маска снижает риск заражения респираторными инфекциями
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь