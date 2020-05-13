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13 мая 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Климова и Александрова в продолжении «Мосгаза»: первые фото

Популярная телесага о приключениях майора Черкасова возвращается на экраны
40
фотографий
40
фотографий
40
фотографий

«Первый канал» готовит к показу сериал «Катран» — продолжение популярного цикла детективных историй о майоре Черкасове и его помощнице Соне. К исполнителям главных ролей Андрею Смолякову и Марине Александровой присоединятся Екатерина Климова, Алексей Бардуков, Евгения Крюкова, Алена Бабенко, Риналь Мухаметов и Максим Аверин.

Действие сериала разворачивается в 1978 году. Черкасов и Соня берутся расследовать дело о подпольном казино, которое в СССР называлось «катран». По словам создателей, в новых эпизодах герои будут много лукавить и врать друг другу.

8.1
Мосгаз
2012/Россия16+криминалдетективный
Моя оценка

«Катран» — продолжение сериала «Мосгаз», вышедшего в 2012 году. В цикл детективов о расследовании громких уголовных дел времен СССР также входят «Палач», «Паук», «Шакал», «Операция „Сатана“», «Формула мести».

Во время загрузки произошла ошибка.

Дата премьеры сериала пока не называется.

От «Мосгаза» до «Формулы мести»: все расследования майора Черкасова
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