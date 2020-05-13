Климова и Александрова в продолжении «Мосгаза»: первые фото

«Первый канал» готовит к показу сериал «Катран» — продолжение популярного цикла детективных историй о майоре Черкасове и его помощнице Соне. К исполнителям главных ролей Андрею Смолякову и Марине Александровой присоединятся Екатерина Климова, Алексей Бардуков, Евгения Крюкова, Алена Бабенко, Риналь Мухаметов и Максим Аверин.
Действие сериала разворачивается в 1978 году. Черкасов и Соня берутся расследовать дело о подпольном казино, которое в СССР называлось «катран». По словам создателей, в новых эпизодах герои будут много лукавить и врать друг другу.
«Катран» — продолжение сериала «Мосгаз», вышедшего в 2012 году. В цикл детективов о расследовании громких уголовных дел времен СССР также входят «Палач», «Паук», «Шакал», «Операция „Сатана“», «Формула мести».
Дата премьеры сериала пока не называется.