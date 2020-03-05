Матвеев — Шерлок, Богомолов — злодей: фото со съемок сериала

События в сериале будут разворачиваться в Санкт-Петербурге конца 19-го века: идя по следу Джека Потрошителя, Холмс в одиночку отправляется в Россию. Сыщик знакомится с доктором Карцевым (Мишуков), у которого снимает комнату на Пекарской улице. Несмотря на противодействие начальника местной полиции Трудного (Майков), герои берутся за расследование загадочных, драматических и порой мистических преступлений, происходящих в городе. В Петербурге Холмс также встречает девушку по имени Софья (Старшенбаум), с которой у него завязываются романтические отношения.