Матвеев — Шерлок, Богомолов — злодей: фото со съемок сериала

Продюсерская компания Александра Цекало «Среда» и студия видеосервиса Start сообщили об окончании съемок восьмисерийного детективного триллера «Шерлок в России». Главные роли в сериале исполнили Максим Матвеев и Константин Богомолов, которые воплотили на экране Шерлока Холмса и его антагониста — обер-полицмейстера Знаменского («русского Мориарти») — соответственно. Также в съемках приняли участие Владимир Мишуков, Ирина Старшенбаум, Павел Майков, Евгений Дятлов и Константин Юшкевич.
События в сериале будут разворачиваться в Санкт-Петербурге конца 19-го века: идя по следу Джека Потрошителя, Холмс в одиночку отправляется в Россию. Сыщик знакомится с доктором Карцевым (Мишуков), у которого снимает комнату на Пекарской улице. Несмотря на противодействие начальника местной полиции Трудного (Майков), герои берутся за расследование загадочных, драматических и порой мистических преступлений, происходящих в городе. В Петербурге Холмс также встречает девушку по имени Софья (Старшенбаум), с которой у него завязываются романтические отношения.
Матвеев признался, что сомневался, сниматься ли ему в сериале, ведь образ Холмса воплотило на экране много ярких актеров (Василий Ливанов, Бенедикт Камбербэтч, Роберт Дауни-мл., Кристофер Ли). Артист рассказал, что привлекло его в новом проекте:
Здесь есть множество игровых моментов, связанных с тем, что Шерлок — иностранец, и он попадает в абсолютно чуждую для себя среду. Ему, кроме дел и преступлений, приходится преодолевать еще и социальный нюанс, внутренне бороться с действительностью, присущей только России. В этом много юмора, иронии.
Режиссером сериала выступил Нурбек Эген («Сеть», «Молот»), сценарий написал Олег Маловичко («Лед», «Троцкий»), а продюсерами, помимо Цекало, стали Иван Самохвалов («Триггер»), Александра Ремизова («Елки») и Алексей Козлов.
Дата премьеры сериала «Шерлок в России» пока неизвестна.