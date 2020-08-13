Чики и нормальные люди: 10 самых нашумевших сериалов 2020

Неожиданная для «России 1» суровая историческая драма по одноименному роману Гузель Яхиной о злоключениях группы «раскулаченных» в дикой Сибири 1930-х годов, рассказанная от лица тихой татарской девушки. Положенная в основу книга стала национальным бестселлером, а вот сам сериал вызвал шквал негодования – прежде всего потому, что советская власть в нем показана страшной репрессивной машиной, расстреливающей невиновных без суда и следствия и бросающей на произвол судьбы в неизведанных краях. Ругали телепроект со вкусом: обвиняли в русофобии, находили странные совпадения имен из расстрельного списка с именами великих мусульманских пророков и даже зачем-то травили в сети исполнительницу главной роли Чулпан Хаматову. Все это, тем не менее, не помешало «Зулейхе» возглавить топ самых популярных сериалов первой половины 2020-го.
«Чужак»
Детектив с мистической подоплекой по относительно свежей книге Стивена Кинга – о расследовании убийства ребенка в американской глуши, совершенного человеком, который физически не мог его совершить. Имя писателя привлекло немало внимания к проекту, который тут же начали сравнивать с «Настоящим детективом», но зрители быстро разделились на два противоположных лагеря. Первые говорили о сногсшибательной работе с кадром, мрачной атмосфере и идеально подобранной музыке. Вторые же были убеждены, что «Чужак» – раздутая пустышка с односложной интригой и крайне утомительным темпом повествования. К какому из лагерей примкнуть вам, решайте сами после просмотра.
Кажется, первый российский сериал в специфическом жанре «пыточного триллера» — что само по себе не могло не привлечь внимание к проекту. Несколько сотрудников онлайн-секс-шопа оказываются запертыми в здании офиса наедине с бомбой, управляемой двумя таинственными садистами по прозвищам Мама и Папа. Бескомпромиссное шоу Натальи Меркуловой и Алексея Чупова («Человек, который удивил всех») вызвало немалый резонанс. И снова полярные мнения: многие хвалили «Колл-центр» за смелость, умные аллюзии на устройство современного общества и общую для российского телепрома свежесть идеи. Но ряд критиков и зрителей в соцсетях резко раскритиковали проект за излишнюю откровенность и не всегда оправданные сюжетом сцены насилия, а некоторые и вовсе обвинили режиссеров и сценаристов в ненависти к своим героям (а заодно и к зрителю, который с этими героями себя подсознательно отождествляет).
Дебютный сериал Алекса Гарленда, автора нашумевших фильмов «Из машины» и «Аннигиляция», — это фантастический триллер о девушке, разоблачающей заговор в могущественной компьютерной компании, где работал, а потом сгинул ее молодой человек. Внимание к проекту было приковано с самого начала из-за имени автора, заслужившего доверие зрителей и критиков за «умный» подход к коммерческой фантастике. Но с «Программистами» что-то пошло не так: несмотря на положительные отзывы о визуальной части и актерах, только ленивый не пнул сериал за предсказуемость интриги, претенциозность и общую вторичность. Кажется, в попытках вновь удивить зрителя Гарленд смог лишь разочаровать своими потугами «нагнать интеллектуальности».
«Голливуд»
Очередное шоу Райана Мерфи («Американская история ужасов») на этот раз рисует альтернативную историю главной «Фабрики грез», отправляя зрителей в атмосферные 1940-е. Для борцов за равноправие этот фильм стал сладчайшей пилюлей, ведь в нем все было вывернуто наизнанку: квиры всех мастей утирали нос натуралам, «цветные» актеры получали ведущие роли, а злые инвесторы-гомофобы были посрамлены. Но чуть менее толерантную публику удивила какая-то сквозящая нелюбовь сценаристов к персонажам гетеросексуальной ориентации. Понятное дело, что в реальности в США 1940-х примерно так все и было, но в отношении ЛГБТ, вот только пришлась по вкусу такая сказка далеко не всем.
Еще один хитовый сериал 2020-го тоже снят по книжному бестселлеру — одноименному роману Салли Руни о молодых парне и девушке, которые впервые испытывают большую любовь и пытаются как-то справиться с нахлынувшими чувствами. Тут, пожалуй, можно говорить о практически единодушном приеме – нежную мелодраму хвалили почти все. За искренность и честность, умение без прикрас и купюр показать взаимоотношения молодого поколения, включая сексуальную жизнь. За удивительно гармоничных Дэйзи Эдгар-Джонс и Пола Мескала в главных ролях. А главное – за уважительное отношение к первоисточнику, что отметили поклонники книги: нарушить трогательную интимность бумажного оригинала было очень просто.
Драмеди с неожиданным для типичного российского сериала изображением «лихих девяностых» — с кучей новых молодых лиц в кадре, включая главную восходящую звезду российского кино Юрия Борисова. О группе ребят, которые влипают в неприятную историю, случайно разбив машину одного из лидеров районной ОПГ. Очень много негатива было со стороны поборников исторической правды. Мол, и персонажи не так одеты, и модная музыка Mujuice в саундтреке не вписывается в эпоху. Да и вообще: как можно про то время снимать что-то комедийное? Но те, кто приняли условности сериала, взахлеб нахваливали точно переданный дух времени, свежий взгляд на опостылевшую тему и удачное подражание «Очень странным делам». Можно сказать, такое разнообразие мнений доказывает, что не все еще в нашей стране «пережили 90-е».
«Великая»
Сатирическая (и, что важно, псевдоисторическая) костюмная драма от создателя оскароносной «Фаворитки» о том, как Екатерина II, недовольная порядками в России 18-го века, организует заговор против своего мужа Петра III. За рубежом сериал в основном хвалили – за удачный стеб над штампами исторического кино (особенно о России), неожиданные гэги и оригинальную идею. А вот у нас на родине шоу Тони МакНамары было дружно воспринято в штыки. У нас, как известно, глумление над историей – тягчайший из грехов, так что создателям «Великой» знатно досталось за все и сразу. За темнокожего князя Воронского из Ростова-на-Конго, Петра-самодура, Россию-матушку как страну дикарей и медведей – короче говоря, за прущие из всех щелей «клюкву» и легкое безумие (взять хотя бы «светящийся хор чернобыльских девочек»). Возможно, такой реакции авторы и добивались, так что можно считать, что шалость удалась.
«Беезумие»
Из всего потока снятого на коленке за время карантина контента наиболее выделяется screenlife-сериал Александра Молочникова – об актерах, вынужденных репетировать провокационный спектакль, где присутствует, в том числе, «беременная» Кристина Асмус, а также сцена секса с овцой. Благодаря любопытной концепции, а заодно и участию вышеозначенной Асмус, внимание к которой после «Текста» Клима Шипенко, кажется, утроилось, российский зритель с интересом отнесся к необычному проекту. Но, в отличие от некоторых других сериалов в том же формате, «Беезумие» не стал хитом. Низкий рейтинг и множество отрицательных отзывов доказывают, что людям, дурачащимся на экране компьютера, все это гораздо интереснее, чем зрителю, которому просто незачем вникать в закулисный дурдом российских селебрити.
«Чики»
Проект об экс-проститутках, решивших устроить бизнес в затхлом южном городке России, критики называют едва ли не главным российским сериалом года. Почетный статус сдабривают 13 миллионов просмотров зрителями (и это только на легальных ресурсах) и моментально взлетевшая популярность всех актрис, сыгравших «чик». Не это ли лучшее доказательство того, что драматический сериал о судьбе российских женщин был воспринят на «ура», хотя у нас вроде как не особо любят «чернуху». И даже недавнее требование со стороны некой Общественной уполномоченной по защите семьи заблокировать сериал за пропаганду ЛГБТ и феминизма лишь подогрело интерес к проекту, с завершением которого, кстати, до сих пор никак не могут смириться некоторые поклонники, надеясь на продолжение.