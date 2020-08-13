Чики и нормальные люди: 10 самых нашумевших сериалов 2020

Сатирическая (и, что важно, псевдоисторическая) костюмная драма от создателя оскароносной «Фаворитки» о том, как Екатерина II, недовольная порядками в России 18-го века, организует заговор против своего мужа Петра III. За рубежом сериал в основном хвалили – за удачный стеб над штампами исторического кино (особенно о России), неожиданные гэги и оригинальную идею. А вот у нас на родине шоу Тони МакНамары было дружно воспринято в штыки. У нас, как известно, глумление над историей – тягчайший из грехов, так что создателям «Великой» знатно досталось за все и сразу. За темнокожего князя Воронского из Ростова-на-Конго, Петра-самодура, Россию-матушку как страну дикарей и медведей – короче говоря, за прущие из всех щелей «клюкву» и легкое безумие (взять хотя бы «светящийся хор чернобыльских девочек»). Возможно, такой реакции авторы и добивались, так что можно считать, что шалость удалась.