Фильм Кирилла Серебренникова вошел в основной конкурс Канн. Программа

Кирилл Серебренников | Источник: PersonaStars

Организаторы 77-го Каннского кинофестиваля в четверг обнародовали список фильмов, участвующих в основном конкурсе. Программу объявили в прямом эфире директор фестиваля Тьерри Фремо и президент смотра Ирис Кноблох. Полный список лент опубликован на сайте смотра.

«Лимонов, баллада об Эдичке» — англоязычный байопик о российском писателе и политическом деятеле. В основе сценария — книга Эмманюэля Каррера об Эдуарде Лимонове. Главную роль в картине исполняет британский актер Бен Уишоу («Парфюмер: История одного убийцы», «Пустая корона»). Сам Серебренников описывал ленту как «поэтическую биографию».

«Мы используем метафоры, паузы и другие поэтические инструменты, чтобы показать его сумасшедшую жизнь», — сказал режиссер в интервью Variety. Фильм охватывает период с 1980-х по начала 2000-х. Эдуард .Лимонов умер в 2020 году.