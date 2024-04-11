Фильм Кирилла Серебренникова вошел в основной конкурс Канн. Программа

Организаторы 77-го Каннского кинофестиваля в четверг обнародовали список фильмов, участвующих в основном конкурсе. Программу объявили в прямом эфире директор фестиваля Тьерри Фремо и президент смотра Ирис Кноблох. Полный список лент опубликован на сайте смотра.
Фильмом открытия станет «Второй акт» французского режиссера Квентина Дюпье. Это сюрреалистическая комедия о том, как актеры снимаются в кино, обреченном на провал. Главные роли сыграли Леа Сейду («Дюна: Часть вторая»), Венсан Линдон («С любовью и яростью») и Луи Гаррель («По правилам и без»).
В основной конкурс вошли 19 фильмов, среди них — новые работы Фрэнсиса Форда Копполы, Дэвида Кроненберга, Йоргоса Лантимоса и Паоло Соррентино. За главный приз поборются и ленты Шона Бэйкера «Анора» с участием Юры Борисова и Марка Эйдельштейна, и «Лимонов: баллада об Эдичке» Кирилла Серебренникова.
«Лимонов, баллада об Эдичке» — англоязычный байопик о российском писателе и политическом деятеле. В основе сценария — книга Эмманюэля Каррера об Эдуарде Лимонове. Главную роль в картине исполняет британский актер Бен Уишоу («Парфюмер: История одного убийцы», «Пустая корона»). Сам Серебренников описывал ленту как «поэтическую биографию».
«Мы используем метафоры, паузы и другие поэтические инструменты, чтобы показать его сумасшедшую жизнь», — сказал режиссер в интервью Variety. Фильм охватывает период с 1980-х по начала 2000-х. Эдуард .Лимонов умер в 2020 году.
Вне конкурса покажут «Фуриосу» с Аней Тейлор-Джой и первую часть «Горизонтов» Кевина Костнера, а также фильм «Слухи» с Кейт Бланшетт. В рамках полуночных показов состоится премьера психологического триллера «Серфер» Лоркана Финнегана с Николасом Кейджем.
Председателем жюри 77-го Каннского кинофестиваля будет Грета Гервиг, американский режиссер, четырехкратный номинант на «Оскар», постановщик фильмов «Барби», «Леди Берд», «Маленькие женщины».
Жюри секции «Особый взгляд» возглавит Ксавье Долан («Я убил свою маму», «Это всего лишь конец света»), четырехкратный лауреат наград Каннского кинофестиваля. Фестиваль пройдет с 15 по 25 мая.