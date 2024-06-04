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Второй акт

Второй акт (2024)

Le deuxième acte

IMDb6.7
Второй акт
20241 ч. 16 мин.комедия

Сюжет фильма «Второй акт»

:

Флоренс без ума от красавца Дэвида и очень хочет познакомить его со своим отцом Гийомом, чтобы продвинуть отношения на новый уровень. Вот только Дэвид ее чувств совсем не разделяет. Ему Флоренс не симпатична, а отношения с ней неинтересны, и чтобы девушка от него отстала, он хочет свести ее со своим другом Вилли. Все четыре персонажа встречаются в одном месте — уединенном ресторанчике в глуши.

«Второй акт» — французский комедийный фильм режиссера Квентина Дюпье с Леей Сейду и Луи Гаррелем в главных ролях. Картина открыла Каннский кинофестиваль 2024-го года.

Режиссер

Квентин Дюпье

В ролях

Леа Сейду, Луи Гаррель, Венсан Линдон, Рафаэль Кенар, Мануэль Гийо, Франсуаза Газио

Страна

Франция
Возрастные ограничения
18 +
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Трейлер

Кадры

7
Кадр из Второй акт
Кадр из Второй акт
Кадр из Второй акт
Кадр из Второй акт
Кадр из Второй акт
7
фотографий
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Второй акт (Le deuxième acte, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Второй акт. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Второй акт, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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