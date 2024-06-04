Второй акт (2024)

Флоренс без ума от красавца Дэвида и очень хочет познакомить его со своим отцом Гийомом, чтобы продвинуть отношения на новый уровень. Вот только Дэвид ее чувств совсем не разделяет. Ему Флоренс не симпатична, а отношения с ней неинтересны, и чтобы девушка от него отстала, он хочет свести ее со своим другом Вилли. Все четыре персонажа встречаются в одном месте — уединенном ресторанчике в глуши.

«Второй акт» — французский комедийный фильм режиссера Квентина Дюпье с Леей Сейду и Луи Гаррелем в главных ролях. Картина открыла Каннский кинофестиваль 2024-го года.