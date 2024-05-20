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Три богатыря. Ни дня без подвига (2024)

2024комедиямультфильмыприключениясемейныйфэнтези

Сюжет фильма «Три богатыря. Ни дня без подвига»

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Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец не могут прожить ни дня без подвига. Отважным богатырям предстоит найти похищенную княжескую корону, спасти друзей из плена волшебного мира снов, а Юлию и Алеше — сразиться в интеллектуальной битве. Эти и другие приключения ждут сказочных героев в трех захватывающих историях.

«Три богатыря. Ни дня без подвига» — специальный летний выпуск анимационной франшизы «Три богатыря», приуроченный к ее 20-летнему юбилею, а также к 25-му дню рождения студии «Мельница». Роли в мультфильме озвучивают Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский-Ромашов и другие.

Режиссеры

Александра Шоха, Екатерина Салабай

В ролях

Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский-Ромашов, Лия Медведева, Мария Цветкова-Овсянникова, Анатолий Петров, Юлия Зоркина, Яков Культиасов

Страна

Россия
Возрастные ограничения
6 +
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Трейлер

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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Три богатыря. Ни дня без подвига (2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Три богатыря. Ни дня без подвига. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Три богатыря. Ни дня без подвига, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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