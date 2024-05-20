Три богатыря. Ни дня без подвига (2024)

Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец не могут прожить ни дня без подвига. Отважным богатырям предстоит найти похищенную княжескую корону, спасти друзей из плена волшебного мира снов, а Юлию и Алеше — сразиться в интеллектуальной битве. Эти и другие приключения ждут сказочных героев в трех захватывающих историях.

«Три богатыря. Ни дня без подвига» — специальный летний выпуск анимационной франшизы «Три богатыря», приуроченный к ее 20-летнему юбилею, а также к 25-му дню рождения студии «Мельница». Роли в мультфильме озвучивают Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский-Ромашов и другие.