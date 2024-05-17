Все закончится на нас (2024)

Лили выросла в неблагополучной семье, где отец жестоко обращался с ее матерью. Она твердо решила для себя, что никогда не позволит мужчине поступать так с собой. Когда героиня встретила Райла, он был успешным врачом, чувствительным и внимательным мужчиной. Лили влюбилась и закрыла глаза на вспыльчивость и излишнюю ревность. Но после свадьбы Райл все чаще стал проявлять свои негативные стороны. Лили долго отказывалась признавать свое поражение в браке, пока не встретила первую школьную любовь Атласа Корригана.

«Все закончится на нас» — экранизация одноименного романтического бестселлера Колин Гувер с Блейк Лавли в главной роли. Также в фильме сыграли Джастин Бальдони, Дженни Слейт, Хасан Минхадж, Брэндон Скленар и Эми Мортон.