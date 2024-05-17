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Все закончится на нас

Все закончится на нас (2024)

Colleen Hoover's It Ends with Us

2024драмамелодрама

Сюжет фильма «Все закончится на нас»

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Лили выросла в неблагополучной семье, где отец жестоко обращался с ее матерью. Она твердо решила для себя, что никогда не позволит мужчине поступать так с собой. Когда героиня встретила Райла, он был успешным врачом, чувствительным и внимательным мужчиной. Лили влюбилась и закрыла глаза на вспыльчивость и излишнюю ревность. Но после свадьбы Райл все чаще стал проявлять свои негативные стороны. Лили долго отказывалась признавать свое поражение в браке, пока не встретила первую школьную любовь Атласа Корригана.

«Все закончится на нас» — экранизация одноименного романтического бестселлера Колин Гувер с Блейк Лавли в главной роли. Также в фильме сыграли Джастин Бальдони, Дженни Слейт, Хасан Минхадж, Брэндон Скленар и Эми Мортон.

Режиссер

Джастин Бальдони

В ролях

Блейк Лайвли, Джастин Бальдони, Дженни Слейт, Хасан Минхадж, Брэндон Скленар, Алекс Нюстадтер, Стив Монро, Эми Мортон, Изабела Феррер, Уилл Фитц

Страна

США

Премьера

7 августа (Мир)
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Трейлер

Кадры

6
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Все закончится на нас (Colleen Hoover's It Ends with Us, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Все закончится на нас. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Все закончится на нас, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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