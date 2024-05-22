После падения цивилизации прошло 45 лет. Юная Фуриоса, живущая с семьей в плодородном краю Зеленых земель тысячи матерей, похищена Горными байкерами во главе с военачальником Дементусом. Пересекая Пустошь, банда сталкивается с войском Несмертного Джо, управляющего Цитаделью. Фуриосе, оказавшейся в эпицентре противостояния двух тиранов, предстоит пережить множество испытаний и посвятить свою жизнь тому, чтобы вернуться домой. Так начинается великая одиссея отважной женщины.

«Фуриоса» (2024) — приключенческий боевик, рассказывающий историю восхождения бесстрашной воительницы Фуриосы, героини фильма «Безумный Макс: Дорога ярости». Главные роли исполнили Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт.