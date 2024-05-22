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Фуриоса

Фуриоса (2024)

Furiosa

2024боевикприключенияфантастика

Сюжет фильма «Фуриоса»

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После падения цивилизации прошло 45 лет. Юная Фуриоса, живущая с семьей в плодородном краю Зеленых земель тысячи матерей, похищена Горными байкерами во главе с военачальником Дементусом. Пересекая Пустошь, банда сталкивается с войском Несмертного Джо, управляющего Цитаделью. Фуриосе, оказавшейся в эпицентре противостояния двух тиранов, предстоит пережить множество испытаний и посвятить свою жизнь тому, чтобы вернуться домой. Так начинается великая одиссея отважной женщины.

«Фуриоса» (2024) — приключенческий боевик, рассказывающий историю восхождения бесстрашной воительницы Фуриосы, героини фильма «Безумный Макс: Дорога ярости». Главные роли исполнили Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт.

Режиссер

Джордж Миллер

В ролях

Аня Тейлор-Джой, Крис Хемсворт, Том Берк, Энгус Сэмпсон, Нэйтан Джонс, Горан Д’Клюе, Даниэль Уэббер, Лейчи Халм, Матюс, Алекс Тайм

Страна

США, Австралия

Премьера

22 мая 2024 (Мир)
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Трейлер

Кадры

3
Кадр из Фуриоса
Кадр из Фуриоса
Кадр из Фуриоса

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