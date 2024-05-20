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Мечта с подвохом

Мечта с подвохом (2022)

American Dreamer

IMDb5.8
Мечта с подвохом
20221 ч. 38 мин.комедия

Сюжет фильма «Мечта с подвохом»

:

Фил Лодер — дважды разведенный, разочарованный и уставший от жизни профессор экономики в Гарварде с низкой зарплатой. Тем не менее, даже у него есть мечта — иметь собственный большой дом с участком. Но эта мечта кажется недостижимой, ведь его зарплаты никогда не хватит на такое жилье. Однажды Фил натыкается на интересное объявление: пожилая вдова без наследников готова продать свое поместье за сущие копейки. Такая возможность выпадает лишь раз — и Фил моментально хватается за нее, покупая дом. Вот только вскоре он понимает, что стоимость жилья неспроста оказалась заниженной, а сделка таила в себе множество подвохов.

«Мечта с подвохом» (2022) — комедия с Питером Динклэйджем и Ширли Маклейн в главных ролях.

Режиссер

Пол Дектор

В ролях

Питер Динклэйдж, Ширли МакЛейн, Мэтт Диллон, Дэнни Гловер, Мишель Майлетт, Дэнни Пуди, Гари Чок, Ребекка Олсон, Кимберли Куинн, С. Эрнст Харт

Страна

США
Возрастные ограничения
16 +
Подробнее

Трейлеры

2

Кадры

7
Кадр из Мечта с подвохом
Кадр из Мечта с подвохом
Кадр из Мечта с подвохом
Кадр из Мечта с подвохом
Кадр из Мечта с подвохом
7
фотографий
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