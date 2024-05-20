Фил Лодер — дважды разведенный, разочарованный и уставший от жизни профессор экономики в Гарварде с низкой зарплатой. Тем не менее, даже у него есть мечта — иметь собственный большой дом с участком. Но эта мечта кажется недостижимой, ведь его зарплаты никогда не хватит на такое жилье. Однажды Фил натыкается на интересное объявление: пожилая вдова без наследников готова продать свое поместье за сущие копейки. Такая возможность выпадает лишь раз — и Фил моментально хватается за нее, покупая дом. Вот только вскоре он понимает, что стоимость жилья неспроста оказалась заниженной, а сделка таила в себе множество подвохов.

«Мечта с подвохом» (2022) — комедия с Питером Динклэйджем и Ширли Маклейн в главных ролях.