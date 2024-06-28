Горизонты: Часть 1 (2024)

Действие вестерна «Горизонт: Американская сага» разворачивается в мире Дикого Запада на протяжении четырех лет Гражданской войны — с 1861-го по 1865-й год. Это история завоевания Американского Старого Запада и его потери — через кровь, пот и слезы множества людей. Путешествие по стране, воюющей сама с собой, через призму судеб семей, друзей и врагов, в поисках ответов на вопрос — что на самом деле значит быть Соединенными Штатами Америки?

«Горизонты: Часть 1» — первая режиссерская работа Кевина Костнера за 20 лет.