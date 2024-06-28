Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
Горизонты: Часть 1

Горизонты: Часть 1 (2024)

Horizon: An American Saga - Chapter 1

2024драмавестерн

Сюжет фильма «Горизонты: Часть 1»

:

Действие вестерна «Горизонт: Американская сага» разворачивается в мире Дикого Запада на протяжении четырех лет Гражданской войны — с 1861-го по 1865-й год. Это история завоевания Американского Старого Запада и его потери — через кровь, пот и слезы множества людей. Путешествие по стране, воюющей сама с собой, через призму судеб семей, друзей и врагов, в поисках ответов на вопрос — что на самом деле значит быть Соединенными Штатами Америки?

«Горизонты: Часть 1» — первая режиссерская работа Кевина Костнера за 20 лет.

Режиссер

Кевин Костнер

В ролях

Кевин Костнер, Сиенна Миллер, Сэм Уортингтон, Джена Мэлоун, Дейл Дикки, Эбби Ли, Изабель Фурман, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Майкл Рукер, Джованни Рибизи, Джефф Фэйи, Уилл Пэттон, Майкл Ангарано, Дэнни Хьюстон, Люк Уилсон, Томас Хейден Черч, Кэтлин Куинлен, Дэвид О’Хара, Ларри Бэгби, Джеймс Хеберт, Гэттлин Гриффит, Элизабет Деннехи, Майкл Провост, Тодд Аллен, Этьен Келлиси, Татанка Минс, Элла Хант, Оуэн Кроу Шу

Страна

США

Премьера

27 июля (РФ)
28 июня (Мир)
Подробнее

Трейлеры

2

Кадры

2
Кадр из Горизонты: Часть 1
Кадр из Горизонты: Часть 1
Читайте также
Джули Эндрюс в фильме «Мэри Поппинс»
Британским детям запретили смотреть «Мэри Поппинс»
Василий Ливанов
Ливанов раскрыл гонорар за роль Шерлока Холмса
Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе рассказал о влиянии «Темного рыцаря» на его карьеру
Кадр из фильма «Присцилла: Элвис и я»
Фильм на вечер: красивый, но горький байопик о жене Элвиса Пресли
Джейсон Шуман
О соперничестве Coca-Cola и Pepsi снимут фильм
Рене Зеллвегер в фильме «Дневник Бриджит Джонс», 2001 год
Рене Зеллвегер вернется к роли Бриджит Джонс
Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино
Сальма Хайек вышла в свет в наряде страстного оттенка
Селена Гомес
Энистон, Стрип, Стрейзанд: голливудские звезды на премии Гильдии актеров
Зендая
Зендая пришла на премьеру в платье с откровенным декольте
Сергей Безруков
Безруков пожаловался на говоривших голосом Хабенского мошенников
Кеннет Митчелл
Умер звезда «Капитана Марвел» Кеннет Митчелл
Никита Михалков
Михалков заявил об упадке актерского уровня
Александр Петров с женой Викторией
Александр Петров показал, как познакомился с женой
Ирина Пегова с дочерью (фото: соцсети)
Ирина Пегова вышла в свет с 18-летней дочерью
Федор Дунаевский
Звезду «Курьера» выписали из квартиры
Названо имя режиссера, который снимет фильм «Наруто»
Лиза Франкенштейн
Что смотрят в мире: топ-7 крупных киноновинок месяца
Клим Шипенко
Режиссер «Вызова» высказался о съемках нового фильма о космосе
Кадр из фильма «Свет»
Зачем смотреть «Свет» — драму с одной из лучших ролей Елены Яковлевой
Кадр из фильма «Оппенгеймер»
Стал известен победитель премии Гильдии киноактеров США
Майкл Бьен в фильме «Терминатор»
Продюсер вспомнил, как звезда «Терминатора» сорвал съемки Балабанова
Виктор Раков
Сыгравший Мастера Раков отказался смотреть нового «Мастера и Маргариту»
Константин Хабенский на церемонии прощания с Ириной Мирошниченко
Хабенский оценил новый фильм «Мастер и Маргарита»
Никита Волков в образе для сериала «Постучись в мою дверь»
«До свидания, Болат!» Интервью с Никитой Волковым
Кадр из фильма «Лед 3»
Кассовые сборы фильма «Лед 3» превысили миллиард рублей
Кадр из фильма «Казино Рояль»
7 неочевидных фильмов, которые помогут лучше понять мужчин
Кадр из фильма «Анатомия падения»
«Анатомия падения» получила премию «Сезар» как лучший фильм
Артур Смольянинов
Раскрыт гонорар Смольянинова за концерт в латвийском кафе
Адабашьян вспомнил, как Михалкова лишили роли в пользу Янковского
Кадр из фильма «Одна жизнь»
История «британского Шиндлера»: зачем смотреть душеспасительную драму с Хопкинсом
Все новости
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Наследство»
Наследство
Трейлер
Кадр из сериала «Морозко»
Морозко
Трейлер
Кадр из фильма «Горизонты: Часть 1»
Горизонты: Часть 1
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Любовь до последнего»
Любовь до последнего
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Домовой»
Домовой
Трейлер
Кадр из фильма «Бордерлендс»
Бордерлендс
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Претенденты»
Претенденты
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из сериала «Ангелы района»
Ангелы района
Тизер-сцена
Рекомендуем посмотреть
«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Горизонты: Часть 1 (Horizon: An American Saga - Chapter 1, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Горизонты: Часть 1. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Горизонты: Часть 1, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь