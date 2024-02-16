17-летняя Гретхен вынуждена переехать к своему отцу и его новой семье. Она покидает родной дом в Америке и отправляется на курорт в немецких Альпах, где теперь живет ее родня. Однако место, которое должно было стать уютным и идиллическим — вовсе не то, чем кажется. Гретхен начинает слышать странные звуки, терзаться ужасными видениями, а вскоре узнает шокирующую тайну, которая связана с ее семьей. Заснеженный райский уголок быстро превращается в источник всех ее кошмаров.

«Кукушка» (2024) — немецкий мистический фильм ужасов со звездой сериала «Эйфория» Хантер Шафер. Также роли в картине сыграли Дэн Стивенс, Джессика Хенвик, Астрид Берже-Фрисби и другие. Премьера фильма «Кукушка» состоялась на Берлинском кинофестивале в 2024 году.