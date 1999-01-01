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Плевако
Плевако, 1-й сезон
Год
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2024
Количество серий
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10
Режиссер
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Анна Матисон
В ролях
Подробнее
Сергей Безруков
,
Даниил Воробьев
,
Игорь Гордин
,
Ксения Трейстер
,
Мария Смольникова
,
Сергей Барковский
,
Виталий Коваленко
,
Александр Обласов
,
Павел Ворожцов
,
Евгений Шварц
Продюсеры
Подробнее
Тимур Вайнштейн
,
Алексей Учитель
Сценарий
Подробнее
Савва Минаев
,
Анна Матисон
Оператор
Подробнее
Генрих Медер
Подробнее
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Сезоны сериала
1 сезон
10 серий,
2024
1-й сезон сериала «Плевако» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
9974 фильма
,
2806 сериалов
и
217 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
Кадры
28
28
фотографий
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1 сезон сериала Плевако онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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