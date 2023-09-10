Что смотреть по ТВ осенью: гид по новым телешоу

«Первый канал»: недетский «Голос» и интригующее музыкальное шоу
28 августа на «Первом канале» после длительных ожиданий возобновился показ любимого дейтинг-шоу россиян «Давай поженимся!» с ведущими Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой. Проект вернулся в обновленном формате: теперь вместо астролога помогать участникам искать вторую половинку будет искусственный интеллект.
В новом осеннем телесезоне-2023 канал представил и измененный формат вокального проекта «Голос. Дети», в котором повзрослевшие участники прошлых сезонов вновь будут бороться за главный приз. В шоу «Голос. Уже не дети» примут участие юные артисты Данил Плужников, Ярослава Дегтярева, Елизавета Качурак, Рутгер Гарехт, Олеся Казаченко и многие другие. А кресла наставников заняли сразу четверо судей: Пелагея, Дима Билан, Полина Гагарина и Егор Крид.
Также «Первый» подготовил для зрителей новое музыкальное шоу «Перепой звезду», подробности которого пока держатся в секрете. Обещается необычное и увлекательное зрелище. Проверим в эфире уже этой осенью!
«Россия 1»: новый сезон вокального проекта и шоу с животными
8 сентября в эфир «России 1» вернулось вокальное шоу «Ну-ка, все вместе!» с ведущим Николаем Басковым и возглавляющим сотню музыкальных экспертов Сергеем Лазаревым. В юбилейном пятом сезоне зрителей и участников ждут сюрпризы и неожиданности. Например, к жюри присоединятся певицы Люся Чеботина и Маша Распутина, а призовой фонд станет больше в 5 раз по сравнению с предыдущими сезонами.
Еще одна осенняя премьера телеканала — развлекательное шоу для всей семьи «В кругу друзей». В гости к ведущему Дмитрию Шепелеву придут знаменитости вместе со своими хвостатыми и пернатыми питомцами, чтобы поделиться смешными историями и полезным опытом.
НТВ: путешествия с Родригезом и суперсезон детского конкурса
В конце августа ток-шоу «Звезды сошлись» вернулось в эфир НТВ с новым соведущим Валерии Кудрявцевой Тимуром Еремеевым, который заменил покинувшего проект Иосифа Пригожина.
3 сентября НТВ представил суперсезон международного вокального проекта «Ты супер!». В этот раз в конкурсе будут соревноваться 20 новых претендентов и 30 участников прошлых сезонов.
Звездное жюри представлено музыкантом Алексеем Воробьевым, певицами Люсей Чеботиной и Ани Лорак и певцом Александром Панайотовым, который заменит Игоря Крутого. Композитор присоединится к проекту на следующем этапе.
А еще НТВ запускает новое тревел-шоу «Попутчик», в котором ведущий Тимур Родригез будет посещать разные города и страны вместе с незнакомыми людьми в качестве попутчиков. Выберут пункт назначения герои проекта необычным способом — с помощью печенья с предсказаниями. Старт уже этой осенью.
Звезды снова в Африке, а Светлаков — на ТНТ
17 сентября на ТНТ состоится премьера проекта «Лига городов» — нового юмористического формата, в котором коллективы из разных городов будут бороться за 10 миллионов рублей. Сергей Светлаков, вернувшийся на канал, а также Марина Кравец, Артем Калайджян и Алексей Щербаков станут наставниками проекта и отберут в свои команды лучшие коллективы, чтобы помочь им дойти до финала. Ведущий — снова — Тимур Родригез.
Также 17 сентября «Новые звезды в Африке» начнут борьбу за выживание в условиях африканской саванны, без еды и бытовых удобств. В новом сезоне участниками экстремального шоу станут актриса Елена Борщева, певец Влад Топалов, актеры Юлия Топольницкая и Оскар Кучера и другие смелые знаменитости.
«Пятница!»: жених для Коки и дети звезд
Канал «Пятница!» открыл новый телесезон романтическим реалити-шоу «Сердце Клавы». На этот раз на глазах телезрителей ищет любовь певица Клава Кока, а помогут ей с выбором избранника опытная сваха Роза Сябитова и блогер Роман Каграманов.
В новом сезоне шоу «Вундеркинды» необычные и уникальные способности продемонстрируют дети российских звезд, среди которых 8-летний Артемий Пресняков, сын Владимира Преснякова и Натальи Подольской, 12-летняя Эльза Запашная, дочь Аскольда Запашного, 7-летний Илья Коптель, сын Натальи Медведевой, 8-летняя Ума, дочь Елены Борщевой, и многие другие.
Еще в одном семейном проекте — «Мамы Пятницы» — любопытное пополение. К Регине Тодоренко и Ассоль присоединится Валерия Ивлева, жена Константина Ивлева. Она будет вести рубрику о популярных поисковых интернет-запросах будущих и молодых мам.