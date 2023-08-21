«Голос. Уже не дети»: популярное шоу выйдет в новом формате

На «Первом канале» стартовали съемки шоу «Голос. Уже не дети» — нового формата полюбившегося зрителями вокального конкурса. В проекте появятся повзрослевшие участники прошлых десяти сезонов «Голоса. Дети».
Известно, что на сцену шоу выйдут в том числе Данил Плужников, Ярослава Дегтярева, Елизавета Качурак, Рутгер Гарехт, Олеся Казаченко, Владислав Тюкин, Елизавета Трофимова, Мирон Проворов, Аделия Загребина, Анна Доровская и многие другие.
Наставниками команд станут Пелагея, Дима Билан, Полина Гагарина и Егор Крид. Вести шоу будет Яна Чурикова, заменившая ушедшего в творческий отпуск Дмитрия Нагиева.
Детское вокальное шоу «Голос. Дети» выходит на «Первом канале» с 2014 года.