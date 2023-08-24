Чеботина и Распутина вошли в жюри шоу «Ну-ка, все вместе!»

Люся Чеботина в шоу «Ну-ка, все вместе!»

К премьере на телеканале «Россия 1» готовится суперсезон популярного вокального конкурса «Ну-ка, все вместе!». Как стало известно, в состав жюри вошли Люся Чеботина и Маша Распутина.

Обе певицы впервые присоединятся к сотне судей, возглавляемой Сергеем Лазаревым. Для них это будет первое появление в шоу «Ну-ка, все вместе!».

«Я впервые открываю своей песней один из выпусков шоу “Ну-ка, все вместе!” и, кстати, смотрю его всегда как зритель, — рассказала Люся Чеботина. — Судить в жюри очень ответственно, потому что ты понимаешь, что только из-за того, что ты можешь не встать, какой-то участник может не пройти дальше в полуфинал. И эту ответственность каждую секунду ощущают люди, которые сидят на стене».

Маша Распутина в шоу «Ну-ка, все вместе!»

Распутина, в свою очередь, раскрыла критерии, по которым будет оценивать выступления конкурсантов. «Для меня главное это энергия во время выступления: без энергии артиста нет, даже если у него прекрасные вокальные данные. Жизнь и энергия – вот мои критерии оценки. Только такой артист будет интересен на сцене».