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2 сентября 2023, фоторепортажСъемки

Шепелев возвращается на ТВ с новым звездным шоу о животных

В студии соберутся знаменитости со своими семьями и четвероногими друзьями
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11
фотографий
11
фотографий

Дмитрий Шепелев стал ведущим нового шоу «В кругу друзей», оно будет выходить в эфире телеканала «Россия 1».

Идея программы принадлежит самому Шепелеву: как уточняется в пресс-релизе, шоумену давно хотелось брать своих собак на работу, чтобы они не оставались дома одни. «Как легко догадаться из названия, это программа о людях и о животных, о которых мы заботимся, которые живут вместе с нами, по соседству или в дикой природе. О том, как найти с ними общий язык, как о них заботиться и как оставаться друзьями», — рассказал ведущий.

Он также считает, что это самая искренняя из передач, которые он когда-либо вел.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мои слова могут показаться сейчас высокопарными, но это программа о любви, потому что рядом с животными мы — настоящие: всегда видно, к кому животные тянутся, кто искренен, а кто не очень. Животные, как и дети — это неподдельная и чистая любовь. Моя любовь», — добавил ведущий.

Гостями выпусков станут знаменитости, которые появятся в студии со своими родными и животными. В специальной рубрике «Хочу завести» Юрий Куклачев, Евгения Крюкова, Иван Жидков, Евгений Папунаишвили, Маша Распутина и другие звезды расскажут, как ухаживают за своими питомцами.

В шоу также примут участие опытные специалисты: кинологи, зоологи, зоопсихологи, фелинологи и даже эксперты по зоомоде.

Премьера «В кругу друзей» состоится 9 сентября в 11:50.

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