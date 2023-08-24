Стало известно, кто заменит Иосифа Пригожина в шоу с Кудрявцевой

Тимур Еремеев

В ближайшее время на телеканале НТВ выйдет выпуск шоу «Звезды сошлись», где бессменная ведущая Валерия Кудрявцева появится с новым соведущим, Тимуром Еремеевым.

«Конечно, я был знаком с проектом, видел выпуски с разными ведущими, но когда мне поступило предложение стать новым ведущим программы “Звезды сошлись”, то с большим любопытством пересмотрел уже с другой точки зрения и понял, что готов с радостью присоединиться к команде. Плюс возможность поработать с Лерой Кудрявцевой, конечно, сыграла роль. Она большой профессионал», — рассказывает телеведущий и актер.

Еремеев отметил, что почувствовал «добрую, позитивную энергию и от команды, и от проекта в целом».

Иосиф Пригожин | Источник: PersonaStars

Тимур Еремеев — российский актер театра и кино и телеведущий. Ранее работал на «Первом канале», где вел такие программы, как «На самом деле», «Семейные тайны» и «У нас все дома».