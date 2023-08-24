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24 августа 2023, новость

Стало известно, кто заменит Иосифа Пригожина в шоу с Кудрявцевой

Продюсер продержался в программе «Звезды сошлись» один сезон
Тимур Еремеев

В ближайшее время на телеканале НТВ выйдет выпуск шоу «Звезды сошлись», где бессменная ведущая Валерия Кудрявцева появится с новым соведущим, Тимуром Еремеевым.

«Конечно, я был знаком с проектом, видел выпуски с разными ведущими, но когда мне поступило предложение стать новым ведущим программы “Звезды сошлись”, то с большим любопытством пересмотрел уже с другой точки зрения и понял, что готов с радостью присоединиться к команде. Плюс возможность поработать с Лерой Кудрявцевой, конечно, сыграла роль. Она большой профессионал», — рассказывает телеведущий и актер.

Еремеев отметил, что почувствовал «добрую, позитивную энергию и от команды, и от проекта в целом».

Иосиф Пригожин | Источник: PersonaStars

Напомним, ранее вместе с Кудрявцевой шоу «Звезды сошлись» вели Антон Привольнов, Оскар Кучера, Александр Колтовой. В предыдущем сезоне этот пост занимал супруг Валерии Иосиф Пригожин. О причинах его ухода из программы не сообщается. Однако ранее он уже жаловался на трудности работы телеведущим, кроме того, однажды продюсеру вызывали скорую помощь на площадку. Кроме того, ранее сообщалось, что Иосиф Пригожин станет наставником белорусского шоу «Фактор.BY».

Тимур Еремеев — российский актер театра и кино и телеведущий. Ранее работал на «Первом канале», где вел такие программы, как «На самом деле», «Семейные тайны» и «У нас все дома».

Шоу «Звезды сошлись» выходит на НТВ с 2017 года. Это место встречи самых ярких представителей эстрады, кино, сферы искусства и других творческих профессий. Они обсуждают самые заметные и актуальные события прошедшей недели, в центре дискуссии может оказаться все, кроме политики.

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