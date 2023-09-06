Алсу, Королёва, Чеботина: звезды на премьере нового сезона популярного шоу

Бессменным ведущим шоу остается Николай Басков , а главой жюри — Сергей Лазарев . Басков отметил, что «Ну-ка, все вместе!» — это отличная возможность показать, сколько в стране есть талантливых людей. А Лазарев признался, что с каждым сезоном он становится добрее к конкурсантам.

«Это ужасно, потому что я должен максимально объективно и строго судить. Но буду строг с нашими некоторыми экспертами, потому что среди них очень много новичков, и им нужно будет объяснять, какие у нас правила и как следует оценивать. Ведь, прежде всего, у нас вокальное шоу — не песенное, и мы не оцениваем песни, мы оцениваем артиста», — добавил Сергей Лазарев.