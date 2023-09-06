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6 сентября 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Алсу, Королёва, Чеботина: звезды на премьере нового сезона популярного шоу

Звезды собрались на красной дорожке премьеры пятого сезона «Ну-ка, все вместе!»
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В преддверии выхода юбилейного пятого сезона музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» состоялась звездная презентация проекта. В съемках приняли участие многие именитые артисты, среди которых оказались Алсу, Люся Чеботина, Маша Распутина, Денис Клявер и Стас Костюшкин, Хабиб, Таисия Повалий, Наташа Королева, Катя Лель, Вячеслав Макаров и многие другие.

Бессменным ведущим шоу остается Николай Басков, а главой жюри — Сергей Лазарев. Басков отметил, что «Ну-ка, все вместе!» — это отличная возможность показать, сколько в стране есть талантливых людей. А Лазарев признался, что с каждым сезоном он становится добрее к конкурсантам.

«Это ужасно, потому что я должен максимально объективно и строго судить. Но буду строг с нашими некоторыми экспертами, потому что среди них очень много новичков, и им нужно будет объяснять, какие у нас правила и как следует оценивать. Ведь, прежде всего, у нас вокальное шоу — не песенное, и мы не оцениваем песни, мы оцениваем артиста», — добавил Сергей Лазарев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, шоу «Ну-ка, все вместе!» выходит в эфир с 2019 года. В новом сезоне участие примут 64 вокалиста из разных городов России. Победитель получит оригинальный сингл с ротацией в эфире «Нового Радио» и денежный приз в размере 5 млн рублей.

Премьера пятого сезона «Ну-ка, все вместе!» состоится 8 сентября в 21:30 на телеканале «Россия».

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