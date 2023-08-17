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17 августа 2023, новость

«Давай поженимся!» вернется в эфир в октябре без Володиной

Сообщается, что основная часть съемок пройдет в начале осени
Кадр из телешоу «Хорошие новости с Василисой Володиной»

Шоу о поиске отношений «Давай поженимся!» вернется в эфир «Первого канала» только в октябре. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник в съемочной группе.

Основная часть съемок, уточнил инсайдер, придется на сентябрь, в кресла ведущих вернутся Лариса Гузеева и Роза Сябитова.

При этом астролог Василиса Володина, сообщила в беседе с журналистами команда шоу, может не вернуться, поскольку переговоры с ней затянулись. Сама Володина заявила, что никаких разговоров не было, с ней никто не связывался, а сама она считает «Давай поженимся!» пройденным этапом и устаревшим форматом передач.

В публикации Mash также уточняется, что сейчас активно идет кастинг юношей и девушек в возрасте от 24 лет на съемки в шоу.

Программа «Давай поженимся!» выходила в эфир Первого канала до 2022 года, после начала спецоперации на Украине съемки и показы шоу были приостановлены, как съемки и показы многих других развлекательных программ — в частности, «Модного приговора».

В начале августа Гузеева показала первый кадр со съемок нового сезона «Давай поженимся!».

Кроме того, в июле стало известно, что Василиса Володина вернется на ТВ с собственной программой: астролог ведет «Хорошие новости» на канале ТВ-3.

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