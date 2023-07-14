Екатерина Волкова снимется в российской версии «Постучись в мою дверь»

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий Фото: предоставлены пресс-службой

Знаменитая российская актриса Екатерина Волкова перевоплотится в маму главного героя в адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь». В оригинальной версии Айдан Болат, которая после потери старшего сына боится выйти из дома и безумно любит младшего, Серкана, играет Неслихан Йелдан.

«Она очень искренняя, когда остается наедине с сыном, и немного актриса, когда появляется в обществе других людей. Главный герой — ее единственный сын, который остался жив, для нее он просто обожаемый, она его боготворит и только с ним она настоящая, честная и открытая. А ее вторая ипостась — немножко актерская: она эксцентрична и любит работать на публику, из-за чего зачастую выглядит немножко комично», — рассказала о своей героине 49-летняя Волкова.

Актриса также добавила, что ее младшая дочь была очень рада, когда узнала, что она будет сниматься в таком нашумевшем проекте. Екатерина Волкова уверена, что зрителям понравится российская версия турецкого кинохита.

О том, кто воплотит на экране главных героев, официально пока не сообщается. Тем не менее, в СМИ появилась информация, что Эду сыграет Лиана Гриба, а Серкана — Никита Волков. Создатели проекта эти сообщения пока не прокомментировали.