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14 июля 2023, фоторепортажСъемки

Екатерина Волкова снимется в российской версии «Постучись в мою дверь»

Актриса получила роль матери главного героя
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9
фотографий
9
фотографий
Фото: предоставлены пресс-службой

Знаменитая российская актриса Екатерина Волкова перевоплотится в маму главного героя в адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь». В оригинальной версии Айдан Болат, которая после потери старшего сына боится выйти из дома и безумно любит младшего, Серкана, играет Неслихан Йелдан.

«Она очень искренняя, когда остается наедине с сыном, и немного актриса, когда появляется в обществе других людей. Главный герой — ее единственный сын, который остался жив, для нее он просто обожаемый, она его боготворит и только с ним она настоящая, честная и открытая. А ее вторая ипостась — немножко актерская: она эксцентрична и любит работать на публику, из-за чего зачастую выглядит немножко комично», — рассказала о своей героине 49-летняя Волкова.

Актриса также добавила, что ее младшая дочь была очень рада, когда узнала, что она будет сниматься в таком нашумевшем проекте. Екатерина Волкова уверена, что зрителям понравится российская версия турецкого кинохита.

Ранее стало известно, что Анна Невская сыграет тетю главной героини, Влад Соколовский — друга главного героя. Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова перевоплотятся в подруг русской Эды, а Максим Белбородов — в соперника русского Серкана Болата. Также в проекте появится Леонтий Канделаки, но он не стал уточнять, какая роль ему досталось.

О том, кто воплотит на экране главных героев, официально пока не сообщается. Тем не менее, в СМИ появилась информация, что Эду сыграет Лиана Гриба, а Серкана — Никита Волков. Создатели проекта эти сообщения пока не прокомментировали.

Съемки сериала «Постучись в мою дверь» стартовали весной. Производством проекта занялись компания «Медиаслово» в партнерстве с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko. Российскую версию покажут в эфире телеканала ТНТ и на платформах онлайн-кинотеатров Premier и Okko.

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