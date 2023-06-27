Стало известно, кто сыграет тетю главной героини в «Постучись в мою дверь»

Создатели российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь» раскрыли имя актрисы, которая сыграет тетю главной героини. Ее воплотит Анна Невская, знакомая зрителям по проектам «Кто в доме хозяин?» и недавним «Актрисам».
«Входить в новый проект всегда волнительно: новая роль, новые обстоятельства. Очень хорошо, когда складывается команда, тогда с самого начала работать легко и в удовольствие», — рассказала 46-летняя актриса.
Невская добавила, что пока не знает, какой получится ее героиня, потому как вместе со съемочной группой только приступила к работе над образом и характером персонажа. В турецкой версии роль Айфер, тети Эды, сыграла актриса Эврим Доган.
Ранее стало известно, что Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова сыграют подруг главной героини, Максим Белбородов исполнит роль антагониста, а Влад Соколовский — друга главного героя.
Также в сериале примет участие Леонтий Канделаки, сын Тины Канделаки. Однако он не сообщает, какая именно роль ему досталось. Кто воплотит на экране российские версии Серкана Болата (Керем Бюрсин) и Эды Йылдыз (Ханде Эрчел), до сих пор неизвестно.
Российскую адаптацию «Постучись в мою дверь» покажут в эфире телеканала ТНТ и на платформах Premier и Okko.