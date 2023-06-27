Стало известно, кто сыграет тетю главной героини в «Постучись в мою дверь»

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«Входить в новый проект всегда волнительно: новая роль, новые обстоятельства. Очень хорошо, когда складывается команда, тогда с самого начала работать легко и в удовольствие», — рассказала 46-летняя актриса.

Невская добавила, что пока не знает, какой получится ее героиня, потому как вместе со съемочной группой только приступила к работе над образом и характером персонажа. В турецкой версии роль Айфер, тети Эды, сыграла актриса Эврим Доган.

Также в сериале примет участие Леонтий Канделаки, сын Тины Канделаки. Однако он не сообщает, какая именно роль ему досталось. Кто воплотит на экране российские версии Серкана Болата (Керем Бюрсин) и Эды Йылдыз (Ханде Эрчел), до сих пор неизвестно.