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13 июля 2023, новость

Стало известно, кто сыграет Эду в российской адаптации «Постучись в мою дверь»

Журналисты побывали на съемочной площадке и увидели, что съемки шли в цветочном магазине, как и в турецкой версии сериала
Лиана Гриба (фото: соцсети)

Главную героиню Эду Йылдыз в российской адаптации турецкой мелодрамы «Постучись в мою дверь» может сыграть 24-летняя актриса Лиана Гриба. Об этом сообщило издание Super в своем сообществе во «ВКонтакте» со ссылкой на членов съемочной группы.

Кроме того, представители издания побывали на съемочной площадке и увидели, что съемки шли в цветочном магазине, как и в турецкой версии сериала.

Актриса Лиана Гриба не стала комментировать и подтверждать свое участие в проекте.

В социальных сетях при этом она подписана на актрису Ханде Эрчел и Керема Бюрсина — звезд оригинального сериала.

Лиана Грибова родом из Риги, она окончила Рижское училище им. Язепа Медын по классу виолончели.

В 2021 году актриса окончила ВГИК, снималась в сериалах «Дурная кровь», «Дорога к счастью», а также втором сезоне «Триггера».

11 июля СМИ сообщили, что актер Никита Волков, известный по роли тренера в сериале «Трудные подростки», сыграет Серкана Болата в российской версии «Постучись в мою дверь». При этом официального подтверждения от создателей проекта также не было.

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