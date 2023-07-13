Стало известно, кто сыграет Эду в российской адаптации «Постучись в мою дверь»

Лиана Гриба (фото: соцсети)

Главную героиню Эду Йылдыз в российской адаптации турецкой мелодрамы «Постучись в мою дверь» может сыграть 24-летняя актриса Лиана Гриба. Об этом сообщило издание Super в своем сообществе во «ВКонтакте» со ссылкой на членов съемочной группы.

Кроме того, представители издания побывали на съемочной площадке и увидели, что съемки шли в цветочном магазине, как и в турецкой версии сериала.

Актриса Лиана Гриба не стала комментировать и подтверждать свое участие в проекте.

В социальных сетях при этом она подписана на актрису Ханде Эрчел и Керема Бюрсина — звезд оригинального сериала.

Лиана Грибова родом из Риги, она окончила Рижское училище им. Язепа Медын по классу виолончели.

В 2021 году актриса окончила ВГИК, снималась в сериалах «Дурная кровь», «Дорога к счастью», а также втором сезоне «Триггера».