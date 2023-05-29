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29 мая 2023, новостьСъемки

Сын Канделаки снимется в российской версии «Постучись в мою дверь»

Леонтий Канделаки отметил, что участвовал в общем кастинге на роль в адаптации турецкого телехита
Лео Канделаки на съемках сериала «Постучись в мою дверь»

Стало известно, что в российской адаптации популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь» снимется музыкант Леонтий Канделаки, выпускающий песни под псевдонимом Лео, сын известной телеведущей и директора канала ТНТ Тины Канделаки.

По словам начинающего актера, он участвовал в общем кастинге и даже не надеялся, что его утвердят. «Кастинг прошел весьма волнительно, так как я не являюсь профессиональным актером. <…> Конечно, когда я выходил с “Мосфильма”, я был уверен в том, что никто никакую роль мне не предложит. Как видите, получилось совершенно иначе. Еще раз выражаю благодарность команде за выбор в мою пользу. Буду трудиться!»

Несмотря на то, что работа в «Постучись в мою дверь» станет для Лео Канделаки первой ролью, он не новичок в этой сфере: ранее сообщалось, что музыкант записал саундтреки к шоу «Любовная магия» и «Наследники и самозванцы», а также два трека для сериала «Дурная кровь».

Подробности о роли Канделаки пока не сообщаются. Ранее были раскрыты имена трех актрис, которые играют близких подруг «русской Эды». Ими стали Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова. Кроме того, стало известно, что в роли главного антагониста в сериале появится Максим Белбородов.

Оригинальный проект — романтическая комедия об эксцентричной флористке Эде и строгом архитекторе Серкане, вынужденно изображающих пару, — выходил с 2020 по 2021 год и стал настоящим телехитом: сериал «Постучись в мою дверь» транслируют в 85 странах мира, а тег проекта к финальному эпизоду набрал 8,5 миллиона сообщений в сети, обойдя по популярности даже «Игру престолов».

Премьера российской адаптации «Постучись в мою дверь» ожидается в 2024 году.

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