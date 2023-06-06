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6 июня 2023, новость

Соколовский рассказал о пробах в российскую версию «Постучись в мою дверь»

Певец может появиться в адаптации турецкого телехита
Влад Соколовский

СМИ стало известно, что в российской версии популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь» снимется Влад Соколовский. В беседе с журналистами бывший солист группы «БиС» подтвердил, что приходил на кастинг в этот проект.

«Когда я получил приглашение на пробы, я чуть углубился в тематику и был удивлен тем, сколько шума навел этот сериал по всему миру. Конечно же, это сразу вызвало азарт, потому что адаптация — это всегда ответственность. Пробы проходили на “Мосфильме”, это было буквально за три дня до моего отлета на два месяца, и я реально еле успел ворваться в эту авантюру!» — рассказал Соколовский изданию Super.

Какая именно роль ему досталась, Влад Соколовский не уточнил. Поклонники предполагают, что исполнитель может перевоплотиться в российского Серкана Болата, которого в турецкой версии играет Керем Бюрсин. Для Соколовского работа в «Постучись в мою дверь» не станет актерским дебютом. Ранее он снимался в таких сериалах, как «Кровавая барыня», «Универ. Новая общага», «Незнакомка в зеркале».

Ранее сообщалось, что в проекте примет участие сын Тины Канделаки Леонтий Канделаки. Молодой человек занимается музыкой, но не имеет профессионального актерского образования, поэтому, когда он шел на пробы, не был уверен, что его утвердят. Лео тоже не раскрыл, в кого именно он перевоплотится.

Пока известно, что в российской версии «Постучись в мою дверь» снимутся Александра Тулинова, Екатерина Шумакова и Юлия Серина — они сыграют подруг главной героини. Напомним, в оригинале роль Эды исполнила Ханде Эрчел.

Сын Канделаки снимется в российской версии «Постучись в мою дверь»
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