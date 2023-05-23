Стали известны имена актрис российской версии «Постучись в мою дверь»

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Стали известны имена актрис, которые снимутся в российской версии популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Premier.

Александра Тулинова, Екатерина Шумакова и Юлия Серина сыграют в сериале лучших подруг Эды. Кто появится в роли самой Эды, пока неизвестно.

Съемки стартовали в Москве 17 мая. Производством проекта занимается компания «Медиаслово» в партнерстве с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko. Российскую версию покажут в эфире телеканала ТНТ и на онлайн-платформах Premier и Okko.