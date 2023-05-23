Стали известны имена актрис российской версии «Постучись в мою дверь»

Стали известны имена актрис, которые снимутся в российской версии популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Premier.
Александра Тулинова, Екатерина Шумакова и Юлия Серина сыграют в сериале лучших подруг Эды. Кто появится в роли самой Эды, пока неизвестно.
Съемки стартовали в Москве 17 мая. Производством проекта занимается компания «Медиаслово» в партнерстве с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko. Российскую версию покажут в эфире телеканала ТНТ и на онлайн-платформах Premier и Okko.
Оригинальный проект — романтическая комедия об эксцентричной флористке Эде и строгом архитекторе Серкане, вынужденно изображающих пару, — выходил с 2020 по 2021 год и стал настоящим телехитом: сериал «Постучись в мою дверь» транслируют в 85 странах мира, а тег проекта к финальному эпизоду набрал 8,5 миллиона сообщений в сети, обойдя по популярности даже «Игру престолов».