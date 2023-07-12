Стало известно, кто сыграет Серкана Болата в российском «Постучись в мою дверь»

Актер Никита Волков, известный по роли тренера в сериале «Трудные подростки», сыграет Серкана Болата в российской адаптации турецкой мелодрамы «Постучись в мою дверь». Об этом сообщает Shot.
Артиста заметили на съемках проекта в московском районе Западное Дегунино. Отмечается, что героя Волкова в отечественной версии зовут Сергеем.
При этом официального подтверждения от создателей проекта пока не поступало. Также неизвестно, кто сыграет Эду Йылдыз. Ранее сообщалось, что от этой роли отказалась Дина Саева.
В конце мая стало известно, что главного антагониста в предстоящем сериале сыграет Максим Белбородов. Прототипом его персонажа стал Каан Карадаг, владелец крупной архитектурной компании в оригинальном шоу. Лучших подруг главной героини сыграют актрисы Александра Тулинова, Екатерина Шумакова и Юлия Серина.
Съемки сериала «Постучись в мою дверь» стартовали весной. Производством проекта занялись компания «Медиаслово» в партнерстве с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko. Российскую версию покажут в эфире телеканала ТНТ и на платформах онлайн-кинотеатров Premier и Okko.
По словам создателей, в российской версии сохранят турецкую историю о флористке и бизнесмене, которые вынужденно изображают пару. Авторы российского шоу также обещают развить сюжетные ветки, которые в сериале с Ханде Эрчел и Керемом Бюрсином вызывали вопросы у зрителей.