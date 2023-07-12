Стало известно, кто сыграет Серкана Болата в российском «Постучись в мою дверь»

Артиста заметили на съемках проекта в московском районе Западное Дегунино. Отмечается, что героя Волкова в отечественной версии зовут Сергеем.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-119533440&id=456249249&hash=4b73048d6680e189&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

При этом официального подтверждения от создателей проекта пока не поступало. Также неизвестно, кто сыграет Эду Йылдыз. Ранее сообщалось, что от этой роли отказалась Дина Саева.

В конце мая стало известно, что главного антагониста в предстоящем сериале сыграет Максим Белбородов. Прототипом его персонажа стал Каан Карадаг, владелец крупной архитектурной компании в оригинальном шоу. Лучших подруг главной героини сыграют актрисы Александра Тулинова, Екатерина Шумакова и Юлия Серина.

Съемки сериала «Постучись в мою дверь» стартовали весной. Производством проекта занялись компания «Медиаслово» в партнерстве с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko. Российскую версию покажут в эфире телеканала ТНТ и на платформах онлайн-кинотеатров Premier и Okko.