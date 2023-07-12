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12 июля 2023, новость

Стало известно, кто сыграет Серкана Болата в российском «Постучись в мою дверь»

В соцсетях появилось видео со съемочной площадки сериала с участием предполагаемого главного героя

Актер Никита Волков, известный по роли тренера в сериале «Трудные подростки», сыграет Серкана Болата в российской адаптации турецкой мелодрамы «Постучись в мою дверь». Об этом сообщает Shot.

Артиста заметили на съемках проекта в московском районе Западное Дегунино. Отмечается, что героя Волкова в отечественной версии зовут Сергеем.

Во время загрузки произошла ошибка.

При этом официального подтверждения от создателей проекта пока не поступало. Также неизвестно, кто сыграет Эду Йылдыз. Ранее сообщалось, что от этой роли отказалась Дина Саева.

В конце мая стало известно, что главного антагониста в предстоящем сериале сыграет Максим Белбородов. Прототипом его персонажа стал Каан Карадаг, владелец крупной архитектурной компании в оригинальном шоу. Лучших подруг главной героини сыграют актрисы Александра Тулинова, Екатерина Шумакова и Юлия Серина.

Съемки сериала «Постучись в мою дверь» стартовали весной. Производством проекта занялись компания «Медиаслово» в партнерстве с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko. Российскую версию покажут в эфире телеканала ТНТ и на платформах онлайн-кинотеатров Premier и Okko.

Анна Невская в роли тети главной героини в «Постучись в мою дверь»

По словам создателей, в российской версии сохранят турецкую историю о флористке и бизнесмене, которые вынужденно изображают пару. Авторы российского шоу также обещают развить сюжетные ветки, которые в сериале с Ханде Эрчел и Керемом Бюрсином вызывали вопросы у зрителей.

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