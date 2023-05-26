Стало известно, кто сыграет злодея в российской версии «Постучись в мою дверь»

Максим Белбородов | Источник: Legion-Media.ru

«Я играю Обухова, — рассказывает актер о своем герое. — Достаточно скользкий тип, хотя сам он про себя так не думает. Поэтому играть мы его будем “спиной к событию”. Изначально я пробовался на Серкана Болата, но прекрасно понимал, что я не Серкан, потому что у меня отрицательное обаяние. Так что авторы совершенно справедливо предложили мне роль антагониста».

По словам актера, он не смотрел турецкий сериал и не планирует знакомиться с первоисточником. «Хочу сделать своего героя таким, как вижу его я и, конечно, режиссер. Пока у меня был всего один съемочный день. Атмосфера на площадке благоприятная, костюмы просто великолепные, мне кажется, что сериал получится очень красивым», — добавил он.

Ранее были названы имена актрис, которые сыграют в адаптации подруг главной героини. Пока неизвестно, кто сыграет главных героев в российском сериале — Серкана Болата и Эду Йылдыз.