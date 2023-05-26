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26 мая 2023, новость

Стало известно, кто сыграет злодея в российской версии «Постучись в мою дверь»

Изначально исполнитель роли антагониста пробовался на Серкана Болата
Максим Белбородов | Источник: Legion-Media.ru

Актер Максим БелбородовЗа час до рассвета», «Переговорщик», «Одержимая») сыграет антигероя в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Прототипом его персонажа стал Каан Карадаг, владелец крупной архитектурной компании в оригинальном шоу. Об этом сообщается в пресс-службе телеканала ТНТ.

«Я играю Обухова, — рассказывает актер о своем герое. — Достаточно скользкий тип, хотя сам он про себя так не думает. Поэтому играть мы его будем “спиной к событию”. Изначально я пробовался на Серкана Болата, но прекрасно понимал, что я не Серкан, потому что у меня отрицательное обаяние. Так что авторы совершенно справедливо предложили мне роль антагониста».

По словам актера, он не смотрел турецкий сериал и не планирует знакомиться с первоисточником. «Хочу сделать своего героя таким, как вижу его я и, конечно, режиссер. Пока у меня был всего один съемочный день. Атмосфера на площадке благоприятная, костюмы просто великолепные, мне кажется, что сериал получится очень красивым», — добавил он.

Ранее были названы имена актрис, которые сыграют в адаптации подруг главной героини. Пока неизвестно, кто сыграет главных героев в российском сериале — Серкана Болата и Эду Йылдыз.

Оригинальный проект — романтическая комедия об эксцентричной флористке Эде и строгом архитекторе Серкане, вынужденно изображающих пару, — выходил с 2020 по 2021 год и стал настоящим телехитом: сериал «Постучись в мою дверь» транслируют в 85 странах мира, а тег проекта к финальному эпизоду набрал 8,5 миллиона сообщений в сети, обойдя по популярности даже «Игру престолов».

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