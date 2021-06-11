Это не игрушки: Аннабель и 12 самых страшных кукол из хорроров

Аннабель, франшиза «Проклятие Аннабель»
Дородная кукла с пышными косами появилась в прологе хоррора 2013 года «Заклятие», где герои Веры Фармиги и Патрика Уилсона изгоняли демонические сущности из одного мрачного дома. Уже через год Аннабель получила собственную полноценную историю, которая вылилась во франшизу «Проклятие Аннабель». Злобный демон, временно поселившийся в кукле, преследует приличных людей. Его цель – переселиться в человека, а прежде напугать, вымотать, довести до отчаяния. Обе франшизы основаны на мемуарах демонологов-экзорцистов Уорренов, которые утверждали, что все истории с Аннабель – чистая правда. У куклы из кино есть даже реальный прототип, только не фарфоровый, а тряпичный.
Чаки, «Детские игры»
Рыжеволосый сорванец Чаки — совсем не краш, как сперва показалось шестилетнему Энди. Мальчуган, мечтавший о лучшем друге, получил на день рождения пластикового психопата, испытывающего тягу к острым предметам. А все потому, что с помощью магии вуду в вихрастую куклу вселился дух серийного убийцы. Только представьте, сколько кровавых дел может натворить маньяк в обличье невинного пупса! Слэшер «Детские игры» в 1988 году прошел с таким успехом, что породил целую серию фильмов. В продолжениях Чаки обзавелся невестой-готом по имени Тиффани, хищным потомством и со временем стал не только пугать, но и смешить. В перезагрузке «Детских игр» (2019) кукла-убийца вернулась, но стала высокотехнологичной умной игрушкой, обозлившейся из-за системного сбоя. Еще одна свежая инкарнация Чаки ждет нас в одноименном сериале.
Клоун, «Полтергейст»
Думаете, только Пеннивайз умеет наводить ужас на детей и взрослых? Как бы не так! Игрушечный клоун из фильма, сценарий к которому написал Стивен Спилберг, активируется с заходом солнца, внезапно возникает за спиной, тянет под кровать, а может, и еще куда подальше. В «Полтергейсте» больше всех от него досталось мальчику Робби Фрилингу. Но неожиданные перемещения клоуна в пространстве, его жуткая улыбка и неконтролируемое поведение породили целое поколение коулрофобов. В ремейке «Полтергейста» (2015) с Сэмом Рокуэллом есть похожий клоун-кукла. И он тоже ох как посмеется...
Билли, «Мертвая тишина»
В хорроре создателя «Пилы» и «Заклятия» Джеймса Вана зловещая кукла-чревовещатель Билли пугает одним движением глазных яблок. Узнать монстра легко: высокие скулы, красный галстук-бабочка, похоронная пышность наряда и угрожающая улыбка. Режиссер обещал внедрять Билли в каждый из своих фильмов. И действительно, если не самого Билли, то его изображения можно встретить в «Астрале» и «Смертном приговоре». Не говоря уже о брате-близнеце Билли из «Пилы».
Билли, «Пила»
Во франшизе «Пила» пугающая кукла Билли — двойник марионетки из «Мертвой тишины» и талисман выходца из ада Джона Крамера. Мерзкий типчик в отлично сшитом костюме, с кровавым ртом и спиралями на щеках доехал на трехколесном велике до самых глубинных наших страхов. Мертвецки бледный посланник Джона Крамера, главного маньяка вселенной «Пилы», всегда вовремя намекнет, что сейчас будут пролиты реки крови. Обычно Билли появляется в видеозаписи и раздает инструкции несчастным жертвам (голосом Крамера, разумеется). Иногда — въезжает на велосипеде и пугает монотонным механическим клекотом.
Долли, «Прелестная Долли»
Саспенса в «Прелестной Долли» хоть отбавляй, так что фанатам хорроров не стоит пропускать замечательный образец жанра из 90-х. Действие происходит в Мексике, где во время археологических раскопок рядом с фабрикой игрушек освободился из склепа древний злой дух. Тот, как несложно догадаться, вселился в одну из кукол – действительно прелестных, а обладательницей дьявольского создания стала дочка хозяина фабрики, девочка Джесси. Чем дольше кукла живет в их доме, тем обильнее воздух наполняется страхом…
Брамс, «Кукла»
Молодая американка переезжает в Англию и устраивается няней в богатый дом. Однако младенец, за которым она должна присматривать, оказывается аккуратной фарфоровой куклой со сложным характером, требующей заботы и внимания не меньше, чем живой ребенок. Тот же Уильям Брент Белл, снявший «Куклу», сделал и более мистическое продолжение, где со зловещим Брамсом контактирует травмированный мальчик Джуд.
Пиноккио, «Плохой Пиноккио»
Старый добрый деревянный Пиноккио превращается в куклу-убийцу и терроризирует адвоката Дженнифер и ее дочь Зоуи. Ведь разве можно дарить дочке игрушку, которую умалишенный сыноубийца похоронил вместе со своей жертвой? Разумеется, ни к чему хорошему это не приведет. Еще один яркий представитель слэшера из 90-х атмосферой напоминает «Детские игры» и даст шанс переосмыслить сказочную историю о знаменитой деревянной кукле.
Машенька, «Ночной дозор»
«Дочка, Машенька, помоги!» — кричит ведьма (Римма Маркова) из «Ночного дороза», и у зрителей бегут мурашки еще до того, как кукла превращается в кошмар арахнофоба. Советскому резиновому пупсу приделали паучьи лапки — так возник монстрик, который подпортил жизнь депрессивному московскому магу Антону Городецкому. Кстати, похожее существо с головой одноглазого карапуза и ножками из деталек конструктора появляется в «Истории игрушек».
Фэтс, «Магия»
В картине Ричарда Аттенборо 1978 года иллюзионист-неудачник Корки Уитерс (Энтони Хопкинс) решает вместо фокусов попробовать себя в разговорном жанре в паре с куклой Фэтс. Их номер – остроумный и едкий – становится хитом. С ростом популярности развивается зависимость Корки от Фэтса, который внушает мужчине жестокие мысли об убийстве... Зловещее обаяние проявлялось у Энтони Хопкинса еще до «Молчания ягнят». Молодой актер и страшная кукла-чревовещатель, сделанная по его подобию, – этот дуэт и сейчас смотрится жутковато.
Ми-на, «Кукольник»
В южнокорейском эстетском хорроре 2004 года красивые куклы с бледными лицами — источник не только леденящего ужаса, но и смертельной печали. У каждого из нас в детстве были любимые куклы. Но мы выросли и забыли про них, а те помнят, что их предали. По сюжету, друзья приезжают погостить в доме знаменитого кукольника и всюду натыкаются на зловещие искусственные лица. Гости один за другим погибают, но главную героиню спасет
Слэппи, «Ужастики»
В безобидных по сравнению с остальными фильмами из нашей подборки «Ужастиках», снятых по мотивам книг Роберта Лоуренса Стайна, подросток Зак выпускает из книжек кучу монстров. Среди них оказывается исполинский пушистый йети,
Куклы-убийцы, «Куклы»
Низкобюджетный хоррор Стюарта Гордона 1987 года и сейчас заставляет затаиться и не дышать — лишь бы только не обнаружить себя перед злобными куклами. Их мастерит подозрительно приветливая пожилая пара, живущая в уединенном особняке. Петрушка, оловянные солдатики, плюшевый мишка, балерины и весь остальной набор игрушек из ваших детских кошмаров оживают и дружно нападают на путников, укрывшихся в особняке от ненастья.