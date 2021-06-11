Это не игрушки: Аннабель и 12 самых страшных кукол из хорроров

Рыжеволосый сорванец Чаки — совсем не краш, как сперва показалось шестилетнему Энди. Мальчуган, мечтавший о лучшем друге, получил на день рождения пластикового психопата, испытывающего тягу к острым предметам. А все потому, что с помощью магии вуду в вихрастую куклу вселился дух серийного убийцы. Только представьте, сколько кровавых дел может натворить маньяк в обличье невинного пупса! Слэшер «Детские игры» в 1988 году прошел с таким успехом, что породил целую серию фильмов. В продолжениях Чаки обзавелся невестой-готом по имени Тиффани, хищным потомством и со временем стал не только пугать, но и смешить. В перезагрузке «Детских игр» (2019) кукла-убийца вернулась, но стала высокотехнологичной умной игрушкой, обозлившейся из-за системного сбоя. Еще одна свежая инкарнация Чаки ждет нас в одноименном сериале.