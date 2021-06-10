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Все части «Пилы»: смотреть онлайн
Беспощадный психопат, перепуганные жертвы, море крови и самых извращенных загадок — именно за это мы и любим легендарную серию фильмов про маньяка Пилу, упрямо пытающегося научить людишек ценить свою никчемную жизнь
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1
Пила: Игра на выживание
7.7
5790
оценок
IMDb
7.6
Моя оценка
0
5790 уже оценили
США
,
Австралия
/
2004
/
1 ч. 43 мин.
/
18+
триллер
криминал
ужасы
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2
Рецензии
Некто затеял жестокую игру с людьми, которых он сам выбирает, ориентируясь на собственные принципы
2
Пила 2
7.3
624
оценки
IMDb
6.6
Моя оценка
0
624 уже оценили
США
,
Канада
/
2005
/
1 ч. 33 мин.
/
18+
триллер
ужасы
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Вторая часть знаменитой кровавой франшизы про гениального Конструктора по прозвищу «Пила»
3
Пила 3
7.3
414
оценок
IMDb
6.2
Моя оценка
0
414 уже оценили
США
,
Канада
/
2006
/
1 ч. 48 мин.
/
18+
триллер
криминал
ужасы
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Третья часть популярного хоррор-сериала. На этот раз похищена доктор Линн Денлон, которая должна сохранить жизнь смертельно больному маньяку.
4
Пила 4
7.2
416
оценок
IMDb
5.9
Моя оценка
0
416 уже оценили
США
,
Канада
/
2007
/
1 ч. 33 мин.
/
18+
триллер
криминал
ужасы
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
В четвертой части детективного хоррора Пила продолжает впутывать невинных в опасную игру со смертью
5
Пила 5
7.1
353
оценки
IMDb
5.8
Моя оценка
0
353 уже оценили
США
,
Канада
/
2008
/
1 ч. 32 мин.
/
18+
триллер
криминал
ужасы
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Пятая часть кровавой франшизы о жестокой игре на выживание
6
Пила 6
7.1
263
оценки
IMDb
6.0
Моя оценка
0
263 уже оценили
США
,
Австралия
,
Канада
,
Великобритания
/
2009
/
1 ч. 31 мин.
/
18+
приключения
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2
Рецензии
Тема пыток и жестокости продолжается в шестой части, уже с новым маньяком-убийцей
7
Пила 3D
7.1
795
оценок
IMDb
5.6
Моя оценка
0
795 уже оценили
США
/
2010
/
1 ч. 31 мин.
/
18+
ужасы
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
3
Рецензии
Вроде как заключительная, седьмая часть эпопеи про изощренные пытки маньяка, борющегося за справедливость
8
Пила 8
6.8
290
оценок
IMDb
5.8
Моя оценка
0
290 уже оценили
США
,
Канада
/
2017
/
1 ч. 31 мин.
/
18+
триллер
ужасы
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
4
Трейлеры
2
Рецензии
Фирменная безумная жестокость, наследие маньяка Пилы, выходит на новый уровень
9
Пила: Спираль
6.5
27
оценок
IMDb
5.3
Моя оценка
0
27 уже оценили
США
,
Канада
/
2021
/
1 ч. 33 мин.
/
18+
триллер
детектив
ужасы
Расписание и билеты
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4
Трейлеры
1
Рецензия
Девятый фильм хоррор-франшизы «Пила» о своенравном детективе и его напарнике, попавших в извращенную игру убийцы
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