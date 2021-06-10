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Все части «Пилы»: смотреть онлайн

Беспощадный психопат, перепуганные жертвы, море крови и самых извращенных загадок — именно за это мы и любим легендарную серию фильмов про маньяка Пилу, упрямо пытающегося научить людишек ценить свою никчемную жизнь
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1
Пила: Игра на выживание
7.75790
оценок
IMDb7.6
Моя оценка
0
5790 уже оценили
США, Австралия/2004/1 ч. 43 мин./18+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер2Рецензии
Некто затеял жестокую игру с людьми, которых он сам выбирает, ориентируясь на собственные принципы
2
Пила 2
7.3624
оценки
IMDb6.6
Моя оценка
0
624 уже оценили
США, Канада/2005/1 ч. 33 мин./18+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Вторая часть знаменитой кровавой франшизы про гениального Конструктора по прозвищу «Пила»
3
Пила 3
7.3414
оценок
IMDb6.2
Моя оценка
0
414 уже оценили
США, Канада/2006/1 ч. 48 мин./18+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Третья часть популярного хоррор-сериала. На этот раз похищена доктор Линн Денлон, которая должна сохранить жизнь смертельно больному маньяку.
4
Пила 4
7.2416
оценок
IMDb5.9
Моя оценка
0
416 уже оценили
США, Канада/2007/1 ч. 33 мин./18+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
В четвертой части детективного хоррора Пила продолжает впутывать невинных в опасную игру со смертью
5
Пила 5
7.1353
оценки
IMDb5.8
Моя оценка
0
353 уже оценили
США, Канада/2008/1 ч. 32 мин./18+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Пятая часть кровавой франшизы о жестокой игре на выживание
6
Пила 6
7.1263
оценки
IMDb6.0
Моя оценка
0
263 уже оценили
США, Австралия, Канада, Великобритания/2009/1 ч. 31 мин./18+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер2Рецензии
Тема пыток и жестокости продолжается в шестой части, уже с новым маньяком-убийцей
7
Пила 3D
7.1795
оценок
IMDb5.6
Моя оценка
0
795 уже оценили
США/2010/1 ч. 31 мин./18+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер3Рецензии
Вроде как заключительная, седьмая часть эпопеи про изощренные пытки маньяка, борющегося за справедливость
8
Пила 8
6.8290
оценок
IMDb5.8
Моя оценка
0
290 уже оценили
США, Канада/2017/1 ч. 31 мин./18+
Смотреть бесплатно
4Трейлеры2Рецензии
Фирменная безумная жестокость, наследие маньяка Пилы, выходит на новый уровень
9
Пила: Спираль
6.527
оценок
IMDb5.3
Моя оценка
0
27 уже оценили
США, Канада/2021/1 ч. 33 мин./18+
Расписание и билеты
4Трейлеры1Рецензия
Девятый фильм хоррор-франшизы «Пила» о своенравном детективе и его напарнике, попавших в извращенную игру убийцы
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