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Фильмы про куклу Чаки: смотреть онлайн
Пора веселиться! Самых бесстрашных любителей кровавых хорроров ждет подборка фильмов про куклу Чаки, который приготовил для вас отнюдь не детские игры
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1
Детские игры
5.8
61
оценка
IMDb
5.8
Моя оценка
0
61 уже оценил
США
,
Канада
,
Франция
/
2019
/
2 ч.
/
18+
ужасы
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
2
Рецензии
Ремейк культового хоррора восьмидесятых о зловещей кукле-убийце Чаки
2
Культ Чаки
4.7
12
оценок
IMDb
5.2
Моя оценка
0
12 уже оценили
США
/
2017
/
1 ч. 31 мин.
триллер
ужасы
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Продолжение ужасающей франшизы про злобную куклу
3
Проклятие Чаки
6.1
424
оценки
IMDb
5.6
Моя оценка
0
424 уже оценили
США
/
2013
/
1 ч. 37 мин.
триллер
ужасы
Смотреть за 299 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
Долгожданное возвращение самой известной куклы-убийцы
4
Потомство Чаки
4.7
59
оценок
IMDb
4.8
Моя оценка
0
59 уже оценили
США
,
Румыния
,
Великобритания
/
2004
/
1 ч. 27 мин.
/
16+
мелодрама
комедия
триллер
ужасы
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Продолжение фильма ужасов о кукле-убийце «Невеста Чаки»
5
Невеста Чаки
5.4
85
оценок
IMDb
5.4
Моя оценка
0
85 уже оценили
США
,
Канада
/
1998
/
1 ч. 29 мин.
/
16+
мелодрама
комедия
триллер
ужасы
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Четвертый фильм о кукле-убийце Чаки
6
Детские игры 3
5.5
22
оценки
IMDb
5.1
Моя оценка
0
22 уже оценили
США
,
Великобритания
/
1991
/
1 ч. 30 мин.
/
18+
триллер
боевик
ужасы
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Коварный убийца, чья душа поселилась в кукле Чаки, продолжает мучить подростков
7
Детские игры 2
5.5
21
оценка
IMDb
5.9
Моя оценка
0
21 уже оценил
США
/
1990
/
1 ч. 24 мин.
/
16+
ужасы
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Продолжение фильма ужасов о кукле-убийце
8
Детские игры
6
65
оценок
IMDb
6.6
Моя оценка
0
65 уже оценили
США
/
1988
/
1 ч. 27 мин.
/
16+
триллер
ужасы
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Фильм ужасов, в котором кукла, размером с трехлетнего ребенка, с легкостью убивает взрослых людей
9
Чаки
США
/
2021
ужасы
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Многосерийные приключения кровожадной куклы-убийцы в идиллическом американском пригороде
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