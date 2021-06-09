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Фильмы про куклу Чаки: смотреть онлайн

Пора веселиться! Самых бесстрашных любителей кровавых хорроров ждет подборка фильмов про куклу Чаки, который приготовил для вас отнюдь не детские игры
Только те, которым я не поставил оценку
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1
Детские игры
5.861
оценка
IMDb5.8
Моя оценка
0
61 уже оценил
США, Канада, Франция/2019/2 ч. /18+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры2Рецензии
Ремейк культового хоррора восьмидесятых о зловещей кукле-убийце Чаки
2
Культ Чаки
4.712
оценок
IMDb5.2
Моя оценка
0
12 уже оценили
США/2017/1 ч. 31 мин.
1Трейлер
Продолжение ужасающей франшизы про злобную куклу
3
Проклятие Чаки
6.1424
оценки
IMDb5.6
Моя оценка
0
424 уже оценили
США/2013/1 ч. 37 мин.
Смотреть за 299 р.
2Трейлеры1Рецензия
Долгожданное возвращение самой известной куклы-убийцы
4
Потомство Чаки
4.759
оценок
IMDb4.8
Моя оценка
0
59 уже оценили
США, Румыния, Великобритания/2004/1 ч. 27 мин./16+
1Трейлер1Рецензия
Продолжение фильма ужасов о кукле-убийце «Невеста Чаки»
5
Невеста Чаки
5.485
оценок
IMDb5.4
Моя оценка
0
85 уже оценили
США, Канада/1998/1 ч. 29 мин./16+
1Трейлер
Четвертый фильм о кукле-убийце Чаки
6
Детские игры 3
5.522
оценки
IMDb5.1
Моя оценка
0
22 уже оценили
США, Великобритания/1991/1 ч. 30 мин./18+
1Трейлер
Коварный убийца, чья душа поселилась в кукле Чаки, продолжает мучить подростков
7
Детские игры 2
5.521
оценка
IMDb5.9
Моя оценка
0
21 уже оценил
США/1990/1 ч. 24 мин./16+
1Трейлер
Продолжение фильма ужасов о кукле-убийце
8
Детские игры
665
оценок
IMDb6.6
Моя оценка
0
65 уже оценили
США/1988/1 ч. 27 мин./16+
1Трейлер
Фильм ужасов, в котором кукла, размером с трехлетнего ребенка, с легкостью убивает взрослых людей
9
Чаки
США/2021
1Трейлер
Многосерийные приключения кровожадной куклы-убийцы в идиллическом американском пригороде
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