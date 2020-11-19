10 самых любопытных и обсуждаемых сериалов и фильмов сезона

Стартовавший без особой помпы в конце октября сериал Netflix совершенно внезапно взбудоражил общественность – и критики, и зрители в унисон стали восторгаться шоу о жизни вымышленной шахматистки. Хотя, казалось бы: шахматы! Не футбол, не баскетбол, не даже какой-нибудь керлинг, а самая нединамичная для изображения на экране игра, в которой два человека часами сидят друг напротив друга и переставляют фигуры.
Все дело в том, что сериал по роману Уолтера Тевиса оказался не только про шахматы – или даже не столько про них. «Ход королевы» – это прежде всего история про зависимость: от азарта, наркотиков, одиночества, желания во всем быть первой. А носительница всего этого пышного «букета» – невротичная, накачанная травмами прошлого Бет Хармон в исполнении великолепной Ани Тейлор-Джой – еще одна веская причина погрузиться в это медитативное произведение.
Новый сериал от создателей «Секса в большом городе» тоже спровоцировал немало шумихи вокруг себя – правда, в отличие от «Хода королевы», совсем иного толка. На первый взгляд, что такого? Безобидная история о миловидной молодой пиарщице (в исполнении Лили Коллинз), перебравшейся из США в столицу Франции, чтобы строить успешную карьеру, параллельно заводя романы с мужчинами. Но истинным франкофилам и фанатам Парижа, хорошо знакомым со спецификой страны и бытом ее граждан, шоу показалось вульгарным, глуповатым и вдобавок наполненным многочисленными штампами. От условных багетов у каждого прохожего под мышкой и красных беретов на голове каждой второй парижанки до снобов-французов, которым вечно лень работать. В общем, такая же клюква, как если бы в сериале про Россию все носили шапки-ушанки, гуляли с медведями на поводке и под балалайку запивали водкой блины с икрой. В итоге приличные издания включили эту сладкую сказку в список главных провалов Netflix. Что, впрочем, не помешало сервису сразу же объявить о продлении «Эмили в Париже» на второй сезон.
Второй режиссерский проект оскароносного сценариста Аарона Соркина («Социальная сеть») планировался для кинотеатрального релиза, но в итоге вышел на Netflix, причем в самое подходящее для этого время – незадолго до выборов президента США. В итоге «Семерка» почти моментально получила статус главного претендента на ключевые награды предстоящего «Оскара 2021». И совершенно заслуженно: юридический блокбастер Соркина о резонансном судебном процессе наполнен гуманистическим пафосом до краев, но не страдает от одномерности и чрезмерного морализаторства. Да и противостояние полусумасшедшего судьи, олицетворяющего всю американскую судебную систему, и восьми (да, не семи) лидеров чикагских протестов 1968 года смотрится необычайно актуально на фоне протестных настроений, захлестнувших многие страны в 2020 году.
«Борат 2»
2020 год может стать для Саши Барона Коэна временем большого карьерного прорыва: мало того, что в «Суде над чикагской семеркой» он сыграл роль, которая, возможно, принесет ему «Оскар», так еще и вернулся к своей самой известной ипостаси – журналиста Бората Сагдиева. И тут же вляпался (или скорее – вляпал себя) в скандал, связанный с пикантным эпизодом из фильма с участием соратника Дональда Трампа, экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани.
При таких данных — да еще и накануне президентских выборов — фильм просто не мог не получить бешеной огласки (про плакаты с Боратом, натянувшим медицинскую маску на срамное место, мы просто промолчим). А уж заслуженная она или нет, решать вам: если жесткая сатира и нарушение личных границ воспринимаются вами спокойно, то камбэк Бората покажется более чем убедительным. Если же вам не понравился первый фильм, то и резонанс вокруг второго вызовет немало вопросов.
Выскочивший как черт из табакерки, удивительный британский мини-сериал об актрисе MILF-порно снят с чисто английской дотошностью производственной драмы. Начинаясь как комедия про пенисы и кредиты на учебу, Adult Material быстро перестает шутить и заводит серьезный разговор на такие непростые темы, как низкий уровень охраны труда на съемках, обезличивание работников индустрии «кино для взрослых» и теневой криминал в сфере порнографии. В его скромные четыре эпизода вложено столько актуальной повестки, что неожиданно это пустяковое и местечковое шоу превращается в чуть ли не самый пронзительный сериал года. И, кстати говоря, несмотря на специфику и вылетающие то и дело из динамиков слова вроде «пролапс прямой кишки», в нем нет ни грамма пошлости.
«Псих»
Если на западе привлечение к работе над сериалами режиссеров большого кино уже давно стало нормой (от «Подпольной империи» Мартина Скорсезе до «Воспитанных волками» Ридли Скотта), то у нас подобное пока еще редкость. Поэтому «Псих» изначально выглядел любопытно: Федор Бондарчук у руля, сценарий написала его талантливая студентка (и жена) Паулина Андреева, в главной роли – вездесущий Константин Богомолов.
Но эффекта разорвавшейся бомбы, как, например, с теми же «Чиками», не произошло. И если от критиков «Псих» заслужил в основном сдержанно-положительные отзывы: за выразительных персонажей, экспрессивную режиссуру и в целом не заезженную тему кризиса психолога («Триггер» с Матвеевым был все-таки больше триллером, нежели драмой), то зрители пока не спешат с выводами: отзывы серединка на половинку, ругать не ругают, но и хвалить особо не торопятся.
Самый странный и загадочный сериал этого года – тот, в котором красавец Джуд Лоу пытается три серии подряд не сойти с ума в летней галлюциногенно-кислотной реальности таинственного острова Осей в графстве Эссекс, а потом передает эстафету Наоми Харрис на три оставшихся эпизода в зимних тонах.
Вызывающе непонятный (и в итоге действительно непонятый) триллер от создателя культовой «Утопии» понравился критикам, оценившим стилистику своеобразного «бэд трипа», многочисленные подтексты и новые работы любимых актеров. А вот у зрителей к шоу Денниса Келли возник только один вопрос: «Что это было?!» Интернет немедленно наводнили многочисленные трактовки сюжета, порой противоречащие друг другу, сериал сравнивали то с модным «Солнцестоянием», то с уже классическим «Остаться в живых», а также ругали за чрезмерный натурализм. В этом, вероятно, и заключается главная фишка «Третьего дня» — оставить всех в легком недоумении.
Новое шоу HBO еще до релиза привлекло внимание суммой своих любопытных слагаемых: лауреат премии «Оскар» Сюзанна Бир в режиссерском кресле, сценарист «Большой маленькой лжи» Дэвид Э. Келли, порыжевшая Николь Кидман и красиво постаревший Хью Грант в главных ролях. В США сериал приняли на ура, а вот у нас что-то пошло не так, и история о загадочном убийстве была встречена и критиками, и зрителями очень прохладно. Что же случилось?
Наверное, от российской аудитории довольно далеки оказались не только жизнь и проблемы богатых нью-йоркцев, но и в целом структура сериала: детектива в нем как такового – кот наплакал, зато драмы хоть ведром черпай. И в этой драме, развивающейся ну очень медленно, можно увязнуть с головой. Да и на контрасте с «Большой маленькой ложью» «Отыграть назад», как ни отыгрывай, смотрится вторично.
Второй сезон хоррор-антологии, начавшейся два года назад с «Призраков дома на холме», по умолчанию был в листе ожиданий фанатов жанра. И если в первый раз идея скрестить традиционный фильм ужасов и семейную драму, поместив все это в строго дозированный сериальный формат с постепенным нагнетанием саспенса, сработала очень удачно, то теперь режиссер Майк Флэнеган довел ее до совершенства.
Здесь вам и тонкая грустная психологическая драма (главная героиня в попытке бегства от личных проблем устраивается гувернанткой в чужую семью, чтобы в итоге еще сильнее погрузиться в собственные душевные травмы), и гипнотический ужас от столкновения с неизвестным. Последнего, правда, стало меньше, так что фанатам чистого ужаса может и не хватить. Остальные же уже внесли Флэнегана в список лучших авторов современного «интеллектуального хоррора».
В своей рецензии на этот фильм кинокритик Егор Москвитин верно подметил, что стриминговые сервисы стали для режиссеров «чем-то вроде берлоги для спячки», в которых они могут отвлечься от больших высказываний и снять что-то скромное, тихое и ни к чему не обязывающее. Таким, в целом, и получился новый фильм Софии Копполы для Apple TV+ – будто негласное продолжение «Трудностей перевода» (тут и Билл Мюррей на месте), такое же теплое и душевное, как плед на плечах осенним вечером. Тонкая ирония, почти в духе Вуди Аллена, но без мизантропии, легкий джаз на фоне, плюс, конечно же, неспособный состариться вечный ловелас Мюррей. За просмотром этого милого, красивого и расслабляющего драмеди можно на время позабыть о неказистой реальности 2020-го – чего, кажется, сегодня и ждут от хорошего кино в первую очередь.