10 самых любопытных и обсуждаемых сериалов и фильмов сезона

Новый сериал от создателей «Секса в большом городе» тоже спровоцировал немало шумихи вокруг себя – правда, в отличие от «Хода королевы», совсем иного толка. На первый взгляд, что такого? Безобидная история о миловидной молодой пиарщице (в исполнении Лили Коллинз), перебравшейся из США в столицу Франции, чтобы строить успешную карьеру, параллельно заводя романы с мужчинами. Но истинным франкофилам и фанатам Парижа, хорошо знакомым со спецификой страны и бытом ее граждан, шоу показалось вульгарным, глуповатым и вдобавок наполненным многочисленными штампами. От условных багетов у каждого прохожего под мышкой и красных беретов на голове каждой второй парижанки до снобов-французов, которым вечно лень работать. В общем, такая же клюква, как если бы в сериале про Россию все носили шапки-ушанки, гуляли с медведями на поводке и под балалайку запивали водкой блины с икрой. В итоге приличные издания включили эту сладкую сказку в список главных провалов Netflix. Что, впрочем, не помешало сервису сразу же объявить о продлении «Эмили в Париже» на второй сезон.