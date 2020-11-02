Сериал с Воробьевым вошел в список провалов Netflix

Алексей Воробьев в сериале «Космические войска»

МОСКВА, 2 ноя – РИА «Новости». Журналисты издания Independent составили список из 20 самых провальных проектов, выходивших на стриминговой платформе Netflix. Поводом для этого послужили две недавние премьеры: фильм «Ребекка» с Лили Джеймс и сериал «Эмили в Париже» с Лили Коллинз, которые получили низкие оценки от критиков и зрителей. Авторы материала уточнили:

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После того, как зрители проглотили пустую адаптацию «Ребекки» и «Эмили в Париже» , где ужасно изображают французов, представляя их «мерзкими снобами», нам показалось уместным составить список из 20 крупных провалов платформы.

В числе «неудачников» оказался крупномасштабный проект Райана Мерфи — сериал «Голливуд» (премьера состоялась в мае этого года). В Independent подчеркивают, что после просмотра шоу трудно понять — «это фэнтези в альтернативной реальности или нигилистическая черная комедия».