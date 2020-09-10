СМИ: Саша Барон Коэн тайно снял сиквел фильма «Борат»

Британский комик Саша Барон Коэн тайно снял сиквел фильма «Борат», сообщает Collider. Артист работал над продолжением комедийного хита 2006 года втайне от всех. По информации издания, съемки фильма завершены, и Коэн уже успел показать «Бората 2» нескольким представителям киноиндустрии.
Как сообщают некоторые источники, в сиквеле «Бората» главный герой, уже хорошо знакомый публике, использует маскировку, чтобы общаться с людьми. Эти данные о сюжете, однако, не подтверждены. Другие подробности о картине также неизвестны.
Издание предполагает, что фильм Коэна мог финансово поддержать один из крупных стриминговых сервисов. Первую часть приключений выходца из Казахстана в 2006 году выпустила студия Fox, которая сейчас принадлежит Disney.
Борат — одно из наиболее популярных альтер эго британского комика Саши Барона Коэна. Это журналист из Казахстана, приехавший в Соединенные Штаты. В рамках путешествия по Америке Борат общался с местными и изучал особенности их жизни. Лента стала хитом проката, собрав $262 млн при бюджете в $18 млн.