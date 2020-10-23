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23 октября 2020, Кино Mail.ruновость

По Лондону, Нью-Йорку и Торонто проплыл надувной Борат

Акция прошла в преддверии премьеры сиквела картины о приключениях казахстанского журналиста в Америке
Гигантская фигура Бората проплыла по Темзе | Источник: Legion-Media.ru

В Лондоне, Нью-Йорке и Торонто были замечены судна с огромной надувной копией главного героя фильма «Борат». Акция была организована стриминговым сервисом Amazon Prime Video в честь премьеры сиквела картины о приключениях журналиста из Казахстана в США. В сети появились многочисленные снимки и видео от очевидцев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Борат — журналист из Казахстана, приехавший по работе в Америку, — один из наиболее популярных персонажей британского комика Саши Барона Коэна. Лента 2006 года стала хитом проката, собрав $262 млн при бюджете в $18 млн.

О том, что Коэн тайно снял продолжение «Бората», стало известно в начале сентября 2020-го. Фильм рассказывает о приключениях главного героя и его дочери. В работе над саундтреком картины приняла участие российская группа Little Big.

Борат 2
2020/США18+комедия
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«Борат 2» доступен для просмотра в сети с 23 октября.

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