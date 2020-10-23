По Лондону, Нью-Йорку и Торонто проплыл надувной Борат

Гигантская фигура Бората проплыла по Темзе | Источник: Legion-Media.ru

В Лондоне, Нью-Йорке и Торонто были замечены судна с огромной надувной копией главного героя фильма «Борат». Акция была организована стриминговым сервисом Amazon Prime Video в честь премьеры сиквела картины о приключениях журналиста из Казахстана в США. В сети появились многочисленные снимки и видео от очевидцев.

Борат — журналист из Казахстана, приехавший по работе в Америку, — один из наиболее популярных персонажей британского комика Саши Барона Коэна. Лента 2006 года стала хитом проката, собрав $262 млн при бюджете в $18 млн.

О том, что Коэн тайно снял продолжение «Бората», стало известно в начале сентября 2020-го. Фильм рассказывает о приключениях главного героя и его дочери. В работе над саундтреком картины приняла участие российская группа Little Big.

Борат 2 2020 / США 18+ комедия Моя оценка Хочу посмотреть