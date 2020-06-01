14 самых ярких и успешных детей-актеров, которых стоит запомнить

У кинокарьеры Егора Губарева был действительно запоминающийся старт: в десять лет он сыграл мальчика, которого... насмерть сбивает главный герой в драме Юрия Быкова «Майор». После этого случились эпизоды в сериалах и семейный приключенческий фильм «Тайна темной комнаты», где Егор поработал с Виктором Сухоруковым, Галиной Польских и Станиславом Говорухиным. А в 2020 году Губареву досталась главная роль в сериале о подростках из лихих 90-х «Мир! Дружба! Жвачка!», где Егор вместе с другими юными актерами жует «Бабл-гам», слушает «Агату Кристи», а заодно участвует во вполне себе недетских «разборках» местных авторитетов и собственных родственников. И хоть о других новых проектах Губарева, в своих соцсетях в основном позирующего в модных кроссовках, пока ничего не слышно, авторы стильной ностальгии по девяностым явно намекнули на продолжение истории, которая без участия Егора вряд ли обойдется.