14 самых ярких и успешных детей-актеров, которых стоит запомнить

Ровесница, подруга и в то же время конкурентка Виты, Марта Тимофеева снималась в рекламе с младенчества, в кино — с трех лет. В фильмографии юной звезды сплошь крупнейшие отечественные проекты: «Время первых», «Гоголь», «Кровавая барыня» — всего более 50 ролей. На съемках сериала «Секта» режиссер Гела Баблуани просил восьмилетнюю Марту каждый день повторять фразу: «I’ll be the best actress in the world and I will get there» («Я буду лучшей актрисой в мире, и я добьюсь своего»). Мантра сработала: в 2019 году Тимофеева сыграла в англоязычном российском блокбастере «Эбигейл», а в апреле 2020 года была утверждена на одну из главных ролей в голливудский проект «Тайное общество мистера Бенедикта». Похоже, мечты Марты о лос-анджелесском особняке с семью кошками и бассейном на крыше начинают сбываться.