14 самых ярких и успешных детей-актеров, которых стоит запомнить

Маккенна Грейс, 13 лет
Хрупкая девочка с грустными глазами Маккенна Грейс начала восхождение на голливудский Олимп в шесть лет со съемок в сериалах. А уже в десять исполнила свою первую главную роль — в драме «Одаренная», где ее экранным папой стал Крис Эванс. Тогда же она появилась в роли юной Тони Хардинг в «Тоне против всех», а следом сыграла совсем маленькую Сабрину в перезапуске истории о юной ведьмочке. В 2019 году Маккенна блистала в хитах «Капитан Марвел» и «Проклятие Аннабель 3», а в 2021-м будет ловить шаловливых призраков в фильме «Охотники за привидениями: Наследники» — бок о бок со звездой «Очень странных дел» Финном Вулфардом. В общем, до совершеннолетия Маккене еще далеко, а удачной карьерой в Голливуде она уже могла бы похвастаться — но то ли еще будет!
Джейкоб Тремблей, 13 лет
Семилетний Джейкоб Тремблей начинал с озвучки «Смурфиков 2», а уже через пару лет играл в кино ведущие роли наравне со взрослыми актерами. За роль мальчика, родившегося и выросшего в «Комнате», девятилетний Тремблей был удостоен более десяти наград и номинаций на различные премии, а Бри Ларссон, сыгравшая его мать, получила «Оскар». В 2017 году Джейкоб заставил весь мир рыдать над его Огги из фильма «Чудо», а в 2019-м режиссер хоррора «Доктор Сон» Майк Флэнеган заявил, что Тремблей — один из лучших актеров, с которым ему доводилось работать. В ближайших творческих планах Джейкоба — новая «Русалочка», где голосом актера будет говорить рыбка Флаундер, и анимационная версия классической немой комедии Чарли Чаплина «Малыш».
Мария Лобанова, 14 лет
С раннего детства Маша занимается пением и озвучивает мультфильмы, а с десяти лет снимается в кино. В ее копилке — фильмы «Тренер», «Папа, сдохни» и «Номер один». Но наибольшую известность юной актрисе принесла главная роль в трагикомедии «Успех», где она сыграла дочь бывших рок-звезд в исполнении Романа Курцына и Юлии Снигирь. В ближайшем будущем мы увидим Марию в семейной драме про юного борца сумо «Маленький воин» и в ленте молодого башкирского режиссера Айнура Аскарова «Буран».
Егор Губарев, 15 лет
У кинокарьеры Егора Губарева был действительно запоминающийся старт: в десять лет он сыграл мальчика, которого... насмерть сбивает главный герой в драме Юрия Быкова «Майор». После этого случились эпизоды в сериалах и семейный приключенческий фильм «Тайна темной комнаты», где Егор поработал с Виктором Сухоруковым, Галиной Польских и Станиславом Говорухиным. А в 2020 году Губареву досталась главная роль в сериале о подростках из лихих 90-х «Мир! Дружба! Жвачка!», где Егор вместе с другими юными актерами жует «Бабл-гам», слушает «Агату Кристи», а заодно участвует во вполне себе недетских «разборках» местных авторитетов и собственных родственников. И хоть о других новых проектах Губарева, в своих соцсетях в основном позирующего в модных кроссовках, пока ничего не слышно, авторы стильной ностальгии по девяностым явно намекнули на продолжение истории, которая без участия Егора вряд ли обойдется.
Дафни Кин, 14 лет
Дафни Кин родилась в семье английского актера Уилла Кина и испанской актрисы Марии Фернандес Аче, поэтому уже в 8 лет дебютировала в британском сериале «Беженцы», где снимался ее отец. А в 12 стала настоящей звездой, сыграв хмурую мутантку Лору и едва не затмив Хью «Росомаху» Джекмана в «Логане». Следом были главные роли в «Ане» с Энди Гарсия и в фэнтези-сериале «Темные начала», второй сезон которого только впереди. Учитывая, что Дафни не разменивается на второстепенные роли и проекты, уверены, в будущем она еще не раз громко заявит о себе.
Роман Гриффин Дэвис, 13 лет
Роман — еще один ребенок, выросший в семье кинематографистов: его отец — британский оператор Бен Дэвис, а мать — французский режиссер и сценарист Камилль Гриффин. Роман штурмовал актерские кастинги с девяти лет, но только в 11 получил свою первую и сразу главную и по-настоящему звездную роль — в сатирической комедии Тайки Вайтити «Кролик Джоджо». За образ наивного и искреннего фаната Адольфа Гитлера актер получил номинацию на «Золотой глобус» и приз «Выбор критиков». Кстати, в фильме также появились братья-близнецы юного дарования, Гилби и Харди, которые сыграли клонов гитлерюгенда. После «Джоджо» Романа ждет еще один проект — рождественская притча «Тихая ночь» с Кирой Найтли и Лили-Роуз Депп, но на этом его карьера в Голливуде точно не остановится.
Виталия Корниенко, 10 лет
Двухлетнюю Виту заметили продюсеры, пока та с мамой ждала старшую сестру Веронику Корниенко со съемок, и вскоре она получила свою первую роль в короткометражке «Макарошка». А дальше, как говорится, завертелось. Рекламные ролики, эпизодические роли... За восемь лет Вита сыграла более 60 (!) ролей, и это не считая озвучки зарубежных лент. Но ее главный прорыв случился в начале 2020 года: наравне с Александром Петровым, с которым до этого актриса снималась в «Звоните ДиКаприо!», Вита исполнила главную роль в фильме «Лед 2». В ближайших планах Корниенко — амбициозные и крупнобюджетные проекты, среди которых, к примеру, «Икария» и «Один день Ивана Денисовича».
Марта Тимофеева, 10 лет
Ровесница, подруга и в то же время конкурентка Виты, Марта Тимофеева снималась в рекламе с младенчества, в кино — с трех лет. В фильмографии юной звезды сплошь крупнейшие отечественные проекты: «Время первых», «Гоголь», «Кровавая барыня» — всего более 50 ролей. На съемках сериала «Секта» режиссер Гела Баблуани просил восьмилетнюю Марту каждый день повторять фразу: «I’ll be the best actress in the world and I will get there» («Я буду лучшей актрисой в мире, и я добьюсь своего»). Мантра сработала: в 2019 году Тимофеева сыграла в англоязычном российском блокбастере «Эбигейл», а в апреле 2020 года была утверждена на одну из главных ролей в голливудский проект «Тайное общество мистера Бенедикта». Похоже, мечты Марты о лос-анджелесском особняке с семью кошками и бассейном на крыше начинают сбываться.
Эвер Андерсон, 12 лет
Старшая дочь Миллы Йовович и Пола У. С. Андерсона дебютировала в фильме своих родителей «Обитель зла: Последняя глава» еще в девять лет. Тогда она сыграла героиню своей мамы в детстве. В блокбастере «Черная вдова», выход которого из-за пандемии пришлось перенести на полгода, актриса с русскими корнями сыграла супергероиню с русскими корнями Наташу Романофф в юности. Впереди у очаровательной Эвер, наконец, первая самодостаточная роль — в новой киноверсии культовой сказки «Питер Пэн и Венди».
Даниил Муравьев-Изотов, 12 лет
Даня дебютировал на экране в годовалом возрасте — в спортивной драме своего дедушки-режиссера Владимира Потапова «Шепот оранжевых облаков». В шесть лет мальчику повезло запрыгнуть в бронепоезд под названием «Елки», и с тех пор у светловолосой звезды нет отбоя от предложений. После «Елок 1914», «Елок новых» и «Елок последних» Муравьев-Изотов стал одним из самых узнаваемых детей-актеров в России. В семейной драме «Робо» 10-летний Даня по-взрослому профессионально держал на себе весь фильм, а впереди у него — комедия «Артек: Большое путешествие», где компанию ему составит Марта Тимофеева.
Зоя Тодоровская, 10 лет
Режиссер Валерий Тодоровский и актриса Евгения Брик не планировали делать из дочери Зои звезду. Но агент Евгении предложила отправить пробы девочки в Голливуд, и ту выбрали среди десятков претенденток в фантастический сериал «ОА». Семилетняя Тодоровская сыграла главную героиню в юности и так увлеклась процессом, что следом снялась в нескольких короткометражках в России и в США. В одной из них, фэнтези-драме «Тинатин», компанию Зое составили Агния Дитковските, Денис Шведов и Павел Табаков.
Полина Гухман, 14 лет
Полина — восходящая звезда некоммерческого российского кино. Она заявила о себе в десять лет, сыграв в драме про одинокого водителя «скорой» «Иван». Впереди у Полины два разноплановых проекта: в ленте «Маша» актриса играет наивного подростка из 90-х, которая взрослеет среди убийц и воров, а в семейной комедии «Мой папа не подарок» ей досталась роль дерзкой девчонки Венеры, которая мешает главному герою осуществить свою мечту.
Милли Симмондс, 17 лет, и Ноа Джуп, 15 лет
К проекту, который прославил их на весь мир, экранные брат и сестра из «Тихого места» шли разными путями. Ноа начал сниматься в десять лет, и прежде чем попасть в хоррор Джона Красински, успел сыграть более десятка ролей в таких громких проектах, как, например, «Аббатство Даунтон» и «Ford против Ferrari». Для Милли, которая до 12 лет играла в театральной студии для глухонемых детей, «Тихое место» стало третьим кинопроектом. Именно Красински настоял на том, чтобы роль глухонемой девочки исполняла глухонемая актриса. Когда Симмондс утвердили, ее семья помогала режиссеру дорабатывать сценарий. Осенью мы узнаем, что случилось с героями Ноа и Милли в сиквеле «Тихое место 2», а вскоре также увидим Джупа в компании Хью Гранта и Николь Кидман в сериале «Отыграть назад».