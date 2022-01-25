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Артек. Большое путешествие

20221 ч. 48 мин.комедиясемейный
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Сюжет фильма:

Приключенческая лента «Артек. Большое путешествие» рассказывает о четырех подростках, у которых не складываются отношения с родителями. Приехав на смену в детский лагерь «Артек», ребята оказываются у Дерева желаний, которое фантастическим образом переносит их на тридцать лет назад. Тогда, в 1988 году, их родители тоже отдыхали в «Артеке», и вместе им предстоит погрузиться в водоворот невероятных событий, чтобы найти дорогу назад в будущее.

Режиссеры
Карен Захаров, Армен Ананикян
В ролях
Михаил Галустян, Сергей Безруков, Ян Цапник, Людмила Артемьева, Екатерина Климова, Даниил Муравьев-Изотов, Марта Кесслер (Тимофеева), Лиза Анохина, Алексей Онежен, Елизавета Моряк, Евгений Пронин, Станислав Дужников, Надежда Михалкова, Даниил Большов, Владислав Семилетков, Дамир Амангельдин
Страна
Россия
Премьера
28 апреля (РФ)
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Трейлер
Кадры86
86
фотографий
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