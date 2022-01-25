Приключенческая лента «Артек. Большое путешествие» рассказывает о четырех подростках, у которых не складываются отношения с родителями. Приехав на смену в детский лагерь «Артек», ребята оказываются у Дерева желаний, которое фантастическим образом переносит их на тридцать лет назад. Тогда, в 1988 году, их родители тоже отдыхали в «Артеке», и вместе им предстоит погрузиться в водоворот невероятных событий, чтобы найти дорогу назад в будущее.