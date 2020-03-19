Молодой авантюрист Артем встречает некогда легендарного похитителя предметов искусства Феликса. Вместе с непревзойденным представителем «старой школы» герой решает провернуть аферу века и украсть одну из самых дорогих картин современности — «№ 1» Марка Ротко. Шедевр хранится в галерее, принадлежащей бывшей жене Феликса и ее новому мужу. Между делом, Артем влюбляется в девушку по имени Марина, которая оказывается следователем и мечтает поймать Феликса с поличным.

«Номер 1» — авантюрная комедия с Филиппом Янковским и Ксенией Собчак в главных ролях.