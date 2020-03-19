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Номер 1

2020комедия
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Сюжет фильма:

Молодой авантюрист Артем встречает некогда легендарного похитителя предметов искусства Феликса. Вместе с непревзойденным представителем «старой школы» герой решает провернуть аферу века и украсть одну из самых дорогих картин современности — «№ 1» Марка Ротко. Шедевр хранится в галерее, принадлежащей бывшей жене Феликса и ее новому мужу. Между делом, Артем влюбляется в девушку по имени Марина, которая оказывается следователем и мечтает поймать Феликса с поличным.

«Номер 1» — авантюрная комедия с Филиппом Янковским и Ксенией Собчак в главных ролях.

Режиссер
Михаил Расходников
В ролях
Филипп Янковский, Ксения Собчак, Дмитрий Власкин, Рина Гришина, Николай Шрайбер, Мария Лобанова, Андрей Федорцов, Игорь Миркурбанов
Страна
Россия
Премьера
19 марта 2020 (РФ)
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Трейлер
Кадры30
30
фотографий
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