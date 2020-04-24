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24 апреля 2020, Кино Mail.ruновостьСъемки

10-летняя российская актриса получила контракт в Голливуде

Марта Тимофеева снимется в сериале «Тайное общество мистера Бенедикта»
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15
фотографий
15
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10-летняя Марта Тимофеева утверждена на роль в новом приключенческом сериале, который выйдет на американском канале Hulu. Юная российская актриса снимется в экранизации подростковой серии бестселлеров «Тайное общество мистера Бенедикта» (The Mysterious Benedict Society) писателя Трентона Ли Стюарта. Об этом в фейсбуке сообщила мама Марты, балерина Анна Ребецкая:

Маленькая девочка из России получила большой контракт в Голливуде! <...> Около пяти туров кастинга, включая ансамблевые пробы в Лос-Анджелесе. Одна из главных ролей в новом проекте Hulu и 20th Century Fox, детский бестселлер The Mysterious Benedict Society и персонаж мечты!

Как отметила Ребецкая, съемки сериала должны были уже начаться, однако оказались на время отложены из-за пандемии коронавируса.

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Издание Deadline сообщает, что вместе с Тимофеевой на постоянные роли в шоу утверждены Тони Хейл, Кристен Шаал, МаамеЯа Боафо, Райан Херст, Гия Сандху («Простая просьба»), Эмми ДеОливейра («С чистого листа»), Сет Карр («Главное событие») и Мистик Иншо. Сериал расскажет о четырех одаренных детях, которых для выполнения секретной миссии завербовал эксцентричный благотворитель. Размещенные под прикрытием в школе-интернате, именуемой Институтом, они должны помешать гениальному безумцу поработить весь мир.

Тимофеева сыграет одну из главных ролей — новобранца мистера Бенедикта по имени Констанс Контрейр. Ее героиня — находчивая бунтарка, которая часто находит неожиданные решения в сложных ситуациях.

Марта Тимофеева — дочь балерины Большого театра Анны Ребецкой и музыканта Андрея Тимофеева. В 2013 году девочка начала сниматься в кино и телесериалах. Среди ее работ — сериалы «Оптимисты», «Психологини», «Кровавая барыня», «Звоните ДиКаприо!», «Гоголь», «Другие», фильмы «Время первых», «Сестренка», «Мотылек», «Эбигейл» и другие. В настоящее время Тимофеева задействована в таких проектах, как «Ряд 19», «Артек. Большое путешествие», «Нефутбол», к выходу запланированы фильмы и сериалы с ее участием «Последствия», «Клиника усыновления», «Страсть» и «Русалки».

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