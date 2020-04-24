10-летняя российская актриса получила контракт в Голливуде

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10-летняя Марта Тимофеева утверждена на роль в новом приключенческом сериале, который выйдет на американском канале Hulu. Юная российская актриса снимется в экранизации подростковой серии бестселлеров «Тайное общество мистера Бенедикта» (The Mysterious Benedict Society) писателя Трентона Ли Стюарта. Об этом в фейсбуке сообщила мама Марты, балерина Анна Ребецкая:

Маленькая девочка из России получила большой контракт в Голливуде! <...> Около пяти туров кастинга, включая ансамблевые пробы в Лос-Анджелесе. Одна из главных ролей в новом проекте Hulu и 20th Century Fox, детский бестселлер The Mysterious Benedict Society и персонаж мечты!

Как отметила Ребецкая, съемки сериала должны были уже начаться, однако оказались на время отложены из-за пандемии коронавируса.