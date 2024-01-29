Михалкова с дочерью, Янковские, Асмус: все звезды на премии «Золотой орел»

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Лучшие фильмы и сериалы

Победа в номинации «Лучший игровой фильм» досталась картине «Снегирь», рассказывающей о двух юношах, проходящих суровые испытания на рыболовецком траулере в компании бывалых моряков. Кроме того, картина режиссера Бориса Хлебникова удостоилась наград за лучшие визуальные эффекты, монтаж и работу звукорежиссера.

Вместо Хлебникова, который не смог присутствовать на награждении, статуэтку получил продюсер Сергей Сельянов. «Этот фильм получился не про кого-то, а про нас — граждан огромной страны, которые могут быть и такие, и сякие. И, мне кажется, успех картины связан с тем, что в этом высказывании мы видим себя, свой народ», — отметил Сельянов.

В номинации «Лучшая режиссерская работа» победителем стал Сергей Урсуляк, снявший «Праведника» — драму о подвиге Николая Киселева во время Великой Отечественной войны. Фильм также удостоился награды за лучшую операторскую работу (Михаил Милашин). Приз за лучший сценарий получил Александр Велединский («1993»).

Победителем в категории «Лучший сериал онлайн-платформы» признали ретро-драму о поисках серийного убийцы «Фишер». Лучшим телевизионным сериалом стал детектив «Бизон. Дело манекенщицы».

7.2 Праведник 2023 / Россия 12+ драма военный исторический Моя оценка Хочу посмотреть

Лучшие актеры и актрисы

Обладательницей награды за лучшую женскую роль в кино уже в шестой раз стала Анна Михалкова («Чувства Анны»), посвятившая эту победу своей младшей дочери и детям сестры, актрисы Надежды Михалковой.

За работу в фильме «Праведник» премию получили Александр Яценко (лучшая мужская роль) и Евгений Ткачук (лучшая мужская роль второго плана). Лучшей актрисой второго плана назвали Александру Ребенок за роль в драме «1993».

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Свою вторую награду — как лучший актер онлайн-сериала — Яценко разделил с Иваном Янковским за работу в «Фишере».

Статуэткой «Золотого орла» в номинации «Лучшая актриса онлайн-сериала» наградили Марьяну Спивак («Черное облако»). Приз за лучшую мужскую и женскую роль на телевидении забрали Сергей Безруков («Бизон. Дело манекенщицы») и Елена Яковлева («Дама с собачкой») соответственно.

Почетный «Орел» для Пересильд и другие награды

Лучшим анимационным фильмом стали «Коты Эрмитажа» Василия Ровенского. Проект Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырех» удостоился наград за лучшую работу художника по костюмам и лучшую работу художника-постановщика. Композитор Алексей Рыбников забрал награду за лучшую музыку к фильму «Повелитель ветра». «Мельников» режиссера Марины-Марии Мельник стал лучшим неигровым фильмом, а в категории короткометражных фильмов призом отметили «Шоссе энтузиастов» Федора Кравчука.

Актриса Юлия Пересильд получила почетного «Золотого орла» за полет в космос для съемок драмы «Вызов». Картина режиссера Клима Шипенко была представлена в пяти номинациях, включая «Лучшую женскую роль в кино» и «Лучший игровой фильм», однако осталась без наград.

7.0 Вызов 2023 / Россия 12+ драма Моя оценка Хочу посмотреть