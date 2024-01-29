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29 января 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Михалкова с дочерью, Янковские, Асмус: все звезды на премии «Золотой орел»

Целая россыпь наград и звезд сияла на престижной российской кинопремии. Скорее смотрите репортаж фотокорреспондента Кино Mail.ru и узнайте о победителях «Золотого орла 2024»
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22-я торжественная церемония вручения премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел» прошла 26 января на киностудии «Мосфильм» и подвела итоги 2023 года. Гостями вечера стали Юлия и Анна Пересильд, Сергей Безруков, Никита Михалков, Филипп Янковский, Анна Михалкова с дочерью Лидией, Иван Янковский с женой Дианой Пожарской, Кристина Асмус, Анна Банщикова, Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Олеся Судзиловская, Екатерина Волкова и многие другие звезды российского кино и телевидения.

Лучшие фильмы и сериалы

Победа в номинации «Лучший игровой фильм» досталась картине «Снегирь», рассказывающей о двух юношах, проходящих суровые испытания на рыболовецком траулере в компании бывалых моряков. Кроме того, картина режиссера Бориса Хлебникова удостоилась наград за лучшие визуальные эффекты, монтаж и работу звукорежиссера.

Вместо Хлебникова, который не смог присутствовать на награждении, статуэтку получил продюсер Сергей Сельянов. «Этот фильм получился не про кого-то, а про нас — граждан огромной страны, которые могут быть и такие, и сякие. И, мне кажется, успех картины связан с тем, что в этом высказывании мы видим себя, свой народ», — отметил Сельянов.

Макар Хлебников: о работе с отцом, чистке рыбы и жизни «по приколу»

В номинации «Лучшая режиссерская работа» победителем стал Сергей Урсуляк, снявший «Праведника» — драму о подвиге Николая Киселева во время Великой Отечественной войны. Фильм также удостоился награды за лучшую операторскую работу (Михаил Милашин). Приз за лучший сценарий получил Александр Велединский1993»).

Победителем в категории «Лучший сериал онлайн-платформы» признали ретро-драму о поисках серийного убийцы «Фишер». Лучшим телевизионным сериалом стал детектив «Бизон. Дело манекенщицы».

7.2
Праведник
2023/Россия12+драмавоенныйисторический
Моя оценка

Лучшие актеры и актрисы

Обладательницей награды за лучшую женскую роль в кино уже в шестой раз стала Анна Михалкова («Чувства Анны»), посвятившая эту победу своей младшей дочери и детям сестры, актрисы Надежды Михалковой.

За работу в фильме «Праведник» премию получили Александр Яценко (лучшая мужская роль) и Евгений Ткачук (лучшая мужская роль второго плана). Лучшей актрисой второго плана назвали Александру Ребенок за роль в драме «1993».

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Свою вторую награду — как лучший актер онлайн-сериала — Яценко разделил с Иваном Янковским за работу в «Фишере».

Статуэткой «Золотого орла» в номинации «Лучшая актриса онлайн-сериала» наградили Марьяну СпивакЧерное облако»). Приз за лучшую мужскую и женскую роль на телевидении забрали Сергей Безруков («Бизон. Дело манекенщицы») и Елена ЯковлеваДама с собачкой») соответственно.

Почетный «Орел» для Пересильд и другие награды

Лучшим анимационным фильмом стали «Коты Эрмитажа» Василия Ровенского. Проект Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырех» удостоился наград за лучшую работу художника по костюмам и лучшую работу художника-постановщика. Композитор Алексей Рыбников забрал награду за лучшую музыку к фильму «Повелитель ветра». «Мельников» режиссера Марины-Марии Мельник стал лучшим неигровым фильмом, а в категории короткометражных фильмов призом отметили «Шоссе энтузиастов» Федора Кравчука.

Актриса Юлия Пересильд получила почетного «Золотого орла» за полет в космос для съемок драмы «Вызов». Картина режиссера Клима Шипенко была представлена в пяти номинациях, включая «Лучшую женскую роль в кино» и «Лучший игровой фильм», однако осталась без наград.

7.0
Вызов
2023/Россия12+драма
Моя оценка

Специальную премию за вклад в киноискусство вручили Карену Шахназарову — заслуженному режиссеру, народному артисту России и генеральному директору киноконцерна «Мосфильм», в этом году отметившего свое столетие. Также награду за вклад в российский кинематограф получил Анатолий Мукасей — легендарный советский и российский кинооператор, известный такими картинами, как «Берегись автомобиля», «Большая перемена», «Чучело».

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Анна Пересильд
Анна Пересильд
Диана Пожарская
Диана Пожарская
Diana Pozharskaya
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Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Алексей Рыбников
Алексей Рыбников
Клим Шипенко
Клим Шипенко
1 р.
Хитровка. Знак четырех
Евгений Ткачук
Евгений Ткачук
яценко
Александр Яценко
Марьяна Спивак
Марьяна Спивак
Дама с собачкой
Дама с собачкой
Филипп Янковский
Кристина Асмус
1 р.
Коты Эрмитажа
Анна Михалкова
Анна Михалкова
Надежда Михалкова
Александра Ребенок
Александра Ребенок
Анна Банщикова
Анна Банщикова
Иван Янковский
Повелитель ветра
Снегирь
Сергей Сельянов
Сергей Сельянов
Вызов
Елена Яковлева
Елена Яковлева
Фишер
Фишер
Елена Лядова
Елена Лядова
Праведник
чувства анны
Чувства Анны
Борис Хлебников
Борис Хлебников
Анатолий Мукасей
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков
Черное облако1 р.
Черное облако
Олеся Судзиловская
Екатерина Волкова
Екатерина Волкова
Карен Шахназаров
велединский
Александр Велединский
Сергей Урсуляк
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