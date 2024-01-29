Михалкова с дочерью, Янковские, Асмус: все звезды на премии «Золотой орел»

22-я торжественная церемония вручения премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел» прошла 26 января на киностудии «Мосфильм» и подвела итоги 2023 года. Гостями вечера стали Юлия и Анна Пересильд, Сергей Безруков, Никита Михалков, Филипп Янковский, Анна Михалкова с дочерью Лидией, Иван Янковский с женой Дианой Пожарской, Кристина Асмус, Анна Банщикова, Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Олеся Судзиловская, Екатерина Волкова и многие другие звезды российского кино и телевидения.
Лучшие фильмы и сериалы
Победа в номинации «Лучший игровой фильм» досталась картине «Снегирь», рассказывающей о двух юношах, проходящих суровые испытания на рыболовецком траулере в компании бывалых моряков. Кроме того, картина режиссера Бориса Хлебникова удостоилась наград за лучшие визуальные эффекты, монтаж и работу звукорежиссера.
Вместо Хлебникова, который не смог присутствовать на награждении, статуэтку получил продюсер Сергей Сельянов. «Этот фильм получился не про кого-то, а про нас — граждан огромной страны, которые могут быть и такие, и сякие. И, мне кажется, успех картины связан с тем, что в этом высказывании мы видим себя, свой народ», — отметил Сельянов.
В номинации «Лучшая режиссерская работа» победителем стал Сергей Урсуляк, снявший «Праведника» — драму о подвиге Николая Киселева во время Великой Отечественной войны. Фильм также удостоился награды за лучшую операторскую работу (Михаил Милашин). Приз за лучший сценарий получил Александр Велединский («1993»).
Победителем в категории «Лучший сериал онлайн-платформы» признали ретро-драму о поисках серийного убийцы «Фишер». Лучшим телевизионным сериалом стал детектив «Бизон. Дело манекенщицы».
Лучшие актеры и актрисы
Обладательницей награды за лучшую женскую роль в кино уже в шестой раз стала Анна Михалкова («Чувства Анны»), посвятившая эту победу своей младшей дочери и детям сестры, актрисы Надежды Михалковой.
За работу в фильме «Праведник» премию получили Александр Яценко (лучшая мужская роль) и Евгений Ткачук (лучшая мужская роль второго плана). Лучшей актрисой второго плана назвали Александру Ребенок за роль в драме «1993».
Свою вторую награду — как лучший актер онлайн-сериала — Яценко разделил с Иваном Янковским за работу в «Фишере».
Статуэткой «Золотого орла» в номинации «Лучшая актриса онлайн-сериала» наградили Марьяну Спивак («Черное облако»). Приз за лучшую мужскую и женскую роль на телевидении забрали Сергей Безруков («Бизон. Дело манекенщицы») и Елена Яковлева («Дама с собачкой») соответственно.
Почетный «Орел» для Пересильд и другие награды
Лучшим анимационным фильмом стали «Коты Эрмитажа» Василия Ровенского. Проект Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырех» удостоился наград за лучшую работу художника по костюмам и лучшую работу художника-постановщика. Композитор Алексей Рыбников забрал награду за лучшую музыку к фильму «Повелитель ветра». «Мельников» режиссера Марины-Марии Мельник стал лучшим неигровым фильмом, а в категории короткометражных фильмов призом отметили «Шоссе энтузиастов» Федора Кравчука.
Актриса Юлия Пересильд получила почетного «Золотого орла» за полет в космос для съемок драмы «Вызов». Картина режиссера Клима Шипенко была представлена в пяти номинациях, включая «Лучшую женскую роль в кино» и «Лучший игровой фильм», однако осталась без наград.
Специальную премию за вклад в киноискусство вручили Карену Шахназарову — заслуженному режиссеру, народному артисту России и генеральному директору киноконцерна «Мосфильм», в этом году отметившего свое столетие. Также награду за вклад в российский кинематограф получил Анатолий Мукасей — легендарный советский и российский кинооператор, известный такими картинами, как «Берегись автомобиля», «Большая перемена», «Чучело».