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29 октября 2023, статьяОбзоры

Таинственная осень: 8 атмосферных российских фильмов с загадкой

Хмурые вечера, когда за окном завывает ветер, а деревья отбрасывают мрачные тени, — идеальная пора для загадочных киноисторий и пугающих легенд. Перед вами — 8 эффектных триллеров и мистических фильмов, завораживающих своей атмосферой

«Бешенство»

В отчаянной попытке спасти своего сына-наркомана отец идет на радикальные меры и отвозит его в тайгу, чтобы изолировать в лесной избушке. Но теперь их жизням угрожает еще одна опасность — по округе бродит стая волков, зараженных бешенством.

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Снежный триллер от режиссера «Чебурашки» Дмитрия Дьяченко основан на реальном случае вспышки эпидемии бешенства диких животных в Амурской области в 2019 году. Созданный на стыке драмы и хоррора, фильм захватывает не только динамичными схватками с хищниками, но и историей непростых отношений отца и сына в антураже эффектных пейзажей, снятых на Алтае и Камчатке.

6.0
Бешенство
2023/Россия18+драматриллер
Моя оценка

«Сестры»

Аня, Андрей и их маленький сын Митя выглядят благополучной молодой семьей из небольшого города: просторная квартира, неплохой достаток, все как у всех. Вот только в своем телефоне Аня хранит фотографии с синяками на собственном теле, а в коридоре ждет сумка с вещами, приготовленная для побега от мужа-абьюзера (непроницаемый Никита Ефремов), уже давно применяющего психологическое и физическое насилие к жене.

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В постхорроре дебютанта Ивана Петухова почти нет крови и классических страшилок, однако тот ужас, в котором живет героиня Ирины Старшенбаум, неспешно настигает зрителя, ошеломляя своей обыденностью.

6.0
Сестры
2022/Россия16+драматриллеружасы
Моя оценка

«Иччи»

Этнический хоррор от одного из главных режиссеров якутской новой волны Костаса Марсаана погружает в историю о древнем зле, обитающем в проклятых, затерянных уголках. В этих краях, на уединенном лесном хуторе живет семья, для которой местные легенды — не более чем глупые байки. Однажды к ним приезжает старший сын со своей женой и ребенком, и вскоре героям предстоит наяву увидеть то, во что так страшно поверить.

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Зловещая, но прекрасная природа севера, пронизывающее напряжение и постепенное вторжение потустороннего гипнотизируют зрителя и не отпускают до самого финала.

6.0
Иччи
2020/Россия16+триллеружасы
Моя оценка

«Побочный эффект»

Пытаясь справиться с пережитой трагедией, Андрей по совету коллеги обращается к экстрасенсу и гриболечебнице Маре (инфернальная Александра Ревенко), принимающей в Доме На Набережной. Таинственная женщина обещает помочь его жене Ольге стереть из головы воспоминания о травме. Но для этого пара должна переехать в загадочную квартиру, где героям предстоит столкнуться с призраками кровопийц из НКВД.

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Эстетский триллер, отсылающий к работам Роберта Эггерса и Ари Астера, воскрешающий в памяти «Вия» и переосмысливающий архетип Бабы Яги, впечатляет действительно нетривиальным, метафорическим сюжетом.

«Тибра»

13-летняя Мука вместе с дворовыми девчонками проникает в заброшенный дом, где, по легенде, обитает Тибра — злая сущность, похищающая детей. Глупый розыгрыш оборачивается настоящим исчезновением одной из девочек, а главным подозреваемым назначают местного парня (звезда «Короля и Шута» Влад Коноплев), такого же одиночку, как Мука. Между тем, девочку начинает преследовать Тибра…

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Мистическая драма, в которой свою первую главную роль сыграла Анна Пересильд, — мрачная сказка о взрослении, о хрупком восприятии мира подростком, познающим себя и свои страхи в столкновении с окружающей враждебностью.

5.5
Тибра
2022/Россия16+драматриллер
Моя оценка

«Детектор»

Пережив нападение маньяка и последовавшую операцию, бывшая оперативница Виктория пытается вернуться к нормальной жизни и смириться с тем, что не сможет иметь детей. Вместе с мужем они приходят к решению удочерить 6-летнюю Дашу. Родители девочки погибли в страшном пожаре. А однажды в ее рисунках Виктория узнает того самого маньяка, из-за чего ей кажется, что убийца по-прежнему где-то рядом.

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Детективная драма с Екатериной Вилковой и Кириллом Кяро — еще одна интригующая работа Костаса Марсаана, в которой прослеживается присущий якутскому кино завораживающий колорит.

5.9
Детектор
2023/Россия16+триллердетектив
Моя оценка

«Кукольник»

Фантастический триллер с юной суперзвездой Виталией Корниенко, сделанный в духе подростковых страшилок, что рассказывают в лагере у костра, возвращает нас в конец 1990-х. 13-летняя Соня, ее мама (Мария Миронова) и младшая сестра Аня переезжают в деревню, однако новая жизнь не радует девочек: с новыми друзьями туго, из развлечений — осмотр местных заброшек.

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Об одной из них ходит легенда, согласно которой существует злой Кукольник, превращающий детей в своих марионеток. Когда с тихоней Аней начинает происходить нечто странное, Соне приходится вступить в схватку со злом.

5.3
Кукольник
2023/Россия12+триллердетективужасыфантастика
Моя оценка

«Бег»

В результате автокатастрофы чемпион по легкой атлетике Сергей Бороздин (Евгений Романцов) получает необычную способность: во время бега он может видеть прошлое. Между тем, в городе объявляется серийный убийца, и жертвы странным образом оказываются связаны с Бороздиным. Попав под подозрение следователя Насти (Полина Максимова), спортсмен начинает собственное расследование.

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Крепкий триллер со скандинавским флером органично сочетает в себе мистико-фантастический сюжет о временных петлях с атмосферой хмурой осени в современной Москве.

6.6
Бег
2020/Россия16+триллердетектив
Моя оценка
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