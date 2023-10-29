Таинственная осень: 8 атмосферных российских фильмов с загадкой

В отчаянной попытке спасти своего сына-наркомана отец идет на радикальные меры и отвозит его в тайгу, чтобы изолировать в лесной избушке. Но теперь их жизням угрожает еще одна опасность — по округе бродит стая волков, зараженных бешенством.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456297407&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Снежный триллер от режиссера «Чебурашки» Дмитрия Дьяченко основан на реальном случае вспышки эпидемии бешенства диких животных в Амурской области в 2019 году. Созданный на стыке драмы и хоррора, фильм захватывает не только динамичными схватками с хищниками, но и историей непростых отношений отца и сына в антураже эффектных пейзажей, снятых на Алтае и Камчатке.

6.0 Бешенство 2023 / Россия 18+ драма триллер Моя оценка Хочу посмотреть

Аня, Андрей и их маленький сын Митя выглядят благополучной молодой семьей из небольшого города: просторная квартира, неплохой достаток, все как у всех. Вот только в своем телефоне Аня хранит фотографии с синяками на собственном теле, а в коридоре ждет сумка с вещами, приготовленная для побега от мужа-абьюзера (непроницаемый Никита Ефремов), уже давно применяющего психологическое и физическое насилие к жене.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456295868&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В постхорроре дебютанта Ивана Петухова почти нет крови и классических страшилок, однако тот ужас, в котором живет героиня Ирины Старшенбаум, неспешно настигает зрителя, ошеломляя своей обыденностью.

6.0 Сестры 2022 / Россия 16+ драма триллер ужасы Моя оценка Хочу посмотреть

Этнический хоррор от одного из главных режиссеров якутской новой волны Костаса Марсаана погружает в историю о древнем зле, обитающем в проклятых, затерянных уголках. В этих краях, на уединенном лесном хуторе живет семья, для которой местные легенды — не более чем глупые байки. Однажды к ним приезжает старший сын со своей женой и ребенком, и вскоре героям предстоит наяву увидеть то, во что так страшно поверить.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456345339&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Зловещая, но прекрасная природа севера, пронизывающее напряжение и постепенное вторжение потустороннего гипнотизируют зрителя и не отпускают до самого финала.

6.0 Иччи 2020 / Россия 16+ триллер ужасы Моя оценка Хочу посмотреть

Пытаясь справиться с пережитой трагедией, Андрей по совету коллеги обращается к экстрасенсу и гриболечебнице Маре (инфернальная Александра Ревенко), принимающей в Доме На Набережной. Таинственная женщина обещает помочь его жене Ольге стереть из головы воспоминания о травме. Но для этого пара должна переехать в загадочную квартиру, где героям предстоит столкнуться с призраками кровопийц из НКВД.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456255076&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Эстетский триллер, отсылающий к работам Роберта Эггерса и Ари Астера, воскрешающий в памяти «Вия» и переосмысливающий архетип Бабы Яги, впечатляет действительно нетривиальным, метафорическим сюжетом.

13-летняя Мука вместе с дворовыми девчонками проникает в заброшенный дом, где, по легенде, обитает Тибра — злая сущность, похищающая детей. Глупый розыгрыш оборачивается настоящим исчезновением одной из девочек, а главным подозреваемым назначают местного парня (звезда «Короля и Шута» Влад Коноплев), такого же одиночку, как Мука. Между тем, девочку начинает преследовать Тибра…

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456342762&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мистическая драма, в которой свою первую главную роль сыграла Анна Пересильд, — мрачная сказка о взрослении, о хрупком восприятии мира подростком, познающим себя и свои страхи в столкновении с окружающей враждебностью.

5.5 Тибра 2022 / Россия 16+ драма триллер Моя оценка Хочу посмотреть

Пережив нападение маньяка и последовавшую операцию, бывшая оперативница Виктория пытается вернуться к нормальной жизни и смириться с тем, что не сможет иметь детей. Вместе с мужем они приходят к решению удочерить 6-летнюю Дашу. Родители девочки погибли в страшном пожаре. А однажды в ее рисунках Виктория узнает того самого маньяка, из-за чего ей кажется, что убийца по-прежнему где-то рядом.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456297192&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Детективная драма с Екатериной Вилковой и Кириллом Кяро — еще одна интригующая работа Костаса Марсаана, в которой прослеживается присущий якутскому кино завораживающий колорит.

5.9 Детектор 2023 / Россия 16+ триллер детектив Моя оценка Хочу посмотреть

Фантастический триллер с юной суперзвездой Виталией Корниенко, сделанный в духе подростковых страшилок, что рассказывают в лагере у костра, возвращает нас в конец 1990-х. 13-летняя Соня, ее мама (Мария Миронова) и младшая сестра Аня переезжают в деревню, однако новая жизнь не радует девочек: с новыми друзьями туго, из развлечений — осмотр местных заброшек.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456297584&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Об одной из них ходит легенда, согласно которой существует злой Кукольник, превращающий детей в своих марионеток. Когда с тихоней Аней начинает происходить нечто странное, Соне приходится вступить в схватку со злом.

5.3 Кукольник 2023 / Россия 12+ триллер детектив ужасы фантастика Моя оценка Хочу посмотреть

В результате автокатастрофы чемпион по легкой атлетике Сергей Бороздин (Евгений Романцов) получает необычную способность: во время бега он может видеть прошлое. Между тем, в городе объявляется серийный убийца, и жертвы странным образом оказываются связаны с Бороздиным. Попав под подозрение следователя Насти (Полина Максимова), спортсмен начинает собственное расследование.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456254981&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Крепкий триллер со скандинавским флером органично сочетает в себе мистико-фантастический сюжет о временных петлях с атмосферой хмурой осени в современной Москве.