Пытаясь вылечить сына от наркотической зависимости, отец изолирует его в охотничьем домике в лесу. Как раз в это время в тайге разгорается невиданная эпидемия бешенства, и даже малейший укус зараженного волка несет верную смерть. Мужчине вместе с другими местными жителями предстоит схватка с бешеной стаей и самым опасным хищником леса.

В основу сюжета фильма положена реальная история вспышки эпидемии бешенства диких животных в Амурской области в 2019 году.