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Бешенство

2023драматриллер
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Сюжет фильма:

Пытаясь вылечить сына от наркотической зависимости, отец изолирует его в охотничьем домике в лесу. Как раз в это время в тайге разгорается невиданная эпидемия бешенства, и даже малейший укус зараженного волка несет верную смерть. Мужчине вместе с другими местными жителями предстоит схватка с бешеной стаей и самым опасным хищником леса.

В основу сюжета фильма положена реальная история вспышки эпидемии бешенства диких животных в Амурской области в 2019 году.

Режиссер
Дмитрий Дьяченко
В ролях
Алексей Серебряков, Всеволод Володин, Евгений Ткачук, Георгий Дронов, Анна Уколова, Кирилл Полухин, Ангелина Стречина, Александр Устюгов, Иван Бычков, Александр Булатов, Александр Борисов, Александр Коротков, Ирина Зубкова
Страна
Россия
Премьера
23 февраля (РФ)
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Трейлеры2
Кадры13
13
фотографий
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